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东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？

影视圈
更新时间：22:57 2026-03-30 HKT
发布时间：22:57 2026-03-30 HKT

今晚《东张西望》报道，一名30岁港女Lily因为自小跟家人不和，严重缺乏爱，长大之后好希望获得一段真挚的爱情，故此沉迷于上交友APP揾男友。Lily于交友APP遇上David，好快就成为男女朋友，后者即使知道Lily身怀前男友BB亦保持关系。但想不到Lily的噩梦不久便开始，Lily不单遭对方惹性病，更被骗坠入做生意陷阱，损失逾7万元。

Lily频于交友APP交男友

Lily头戴橙色接受东张团队访问，这名30岁港女一直渴望爱情，希望拥有自己的家，但于交友APP所识的男友，似乎只为她带来遗憾。Lily表示，于结识David之前，曾跟「男友」好快发生性关系，但后者进行到一半就离开，令Lily十分难过。Lily之后立即再于交友程式中再觅男友，不久David就出现。

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Lily佗前男友骨肉

Lily结识David之后，好快就视对方为灵魂伴侣，二人火速变为男女朋友，Lily表示：「我哋会睇戏唱K，我人生第一次唱K都系佢带我去。佢好关心我，之后我哋就有性关系」。不久Lily发现有身孕，但计算日子后Lily知道BB并非David骨肉，她选择向David坦白，但后者决定继续一起，令Lily非常感动。

Lily遭现任男友惹性病

之后Lily因故自然流产，她以为会和David一直甜蜜下去，但她不久后竟然发觉身体极不舒服，数天后David就带上验身报告，指自己染上了性病，质问Lily是否背叛自己，并决定分手。Lily虽然怀疑是对方才是先惹上性病的一方，但她不欲失去男友，所以低声下气希望David改变主意。

Lily被骗逾7万元

本身对方都不瞅不睬，但David得悉Lily想做生意后，态度就180度转变。David表示自己的亲戚做好大生意，叫Lily加入，Lily为了箍煲，就将6万8千元交给对方。Lily指男友亲戚是做传销生意，6万8千元仅被视作入会费，所以她更另外再畀5千元买货。正所谓「财到光棍手」，David好快就人间蒸发，Lily亦无法向公司取回逾7万元，落得人财两失的下场。Lily大叹David对她如空气般重要，现在不止失去爱情，更被骗超过7万元，对她打击极大。

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