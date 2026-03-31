75岁刘晓庆霸气现身网红烤鱼店 小鲜肉360度包围欢送离开 餐厅主打男团喂食

75岁的影后刘晓庆，近日现身重庆网红烤鱼店，引发全网轰动。该店卖点是「180男团」，由一群高大帅气的年轻服务生，不仅列队热舞欢迎，更提供环绕式贴心服务，包括有小鲜肉喂食、跳舞等娱宾环节，而刘晓庆离开食店时，戴著墨镜行色匆匆，而一班小鲜肉服务生，则围著她欢送离开，真正是「女王级」待遇。

刘晓庆激吻年青30年男主角

刘晓庆虽然年龄是长者级别，但她享受恋爱感觉，而且不受年龄束缚，她曾在节目中霸气直言：「八个男朋友你们觉得多吗？我觉得太少了！」并认为社会过度聚焦在年龄上是「一种落后观念」，而她不只将此态度放在生活中，更带入作品里。在近期的短剧《锦绣安然》中，她便与年轻近30岁的男主角上演激吻戏码，引发网上热议。

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刘晓庆心境年轻享受黄昏恋

刘晓庆比起同龄女星，确是显得十分年轻，甚至看不出真实年龄，她曾表示：「身体可是黄昏恋的本钱，我这本钱充足得很！」为此，她至今仍维持每日晨跑8000步、坚持游泳的习惯，骨密度更高达同龄人的172%，她甚至能倒立5分钟，身体状况惊人。

刘晓庆经历四段婚姻

回顾刘晓庆感情史，她曾经历4段婚姻，有传她跟第4任丈夫王晓玉已经离婚，而且指她近年多次拍拖，当中对象不乏小鲜肉。刘晓庆曾与70年代TVB当红小生伍卫国相恋，二人一度谈婚论嫁，可惜最终分手收场，但伍卫国多年后仍表示，若当年要结婚，对象必定是刘晓庆，可知其拥有的吸引力。

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