黄日华连环拥抱女粉丝表情耐人寻味  异性缘超强魅力无限  揾古装男神挡驾展好男人本色

现年64岁的黄日华，近年已宣布退出娱乐圈，享受半退休生活，闲时主要在内地参与明星足球队的活动，与一众圈中好友写意人生。虽然淡出幕前，但黄日华的人气丝毫未减，在中港两地依然极受欢迎，尤其是异性缘极强，近日一段他被女粉丝包围的影片，再次印证了这位「绝世好男人」的魅力。

黄日华获女粉丝求抱抱

影片中，黄日华正准备上车，一位年轻女粉丝突然上前，为妈妈向偶像提出请求：「我妈想拥抱你一下，可以吗？」黄日华听后虽然稍有迟疑，但随即展露亲切笑容并张开双手，大方地满足了这位粉丝妈妈的愿望。

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女粉丝头埋黄日华胸

这位妈妈级粉丝在女儿的助攻下成功「追星」，终于能拥抱梦寐以求的偶像，其喜悦之情完全溢于言表。从影片可见，她一边紧紧抱著黄日华，一边开心得合不拢嘴，更兴奋得将整个头埋在黄日华的胸膛上，脸上流露出少女般的甜蜜笑容，完全沉醉在与偶像近距离接触的幸福之中。

黄日华揾何家劲挡驾？

在满足了两母女的愿望后，热情的粉丝似乎让黄日华有点招架不住。他随后开玩笑地对该粉丝说：「晚上我叫我的兄弟何家劲找你！」幽默地搬出好友何家劲来「挡驾」，引得粉丝哈哈大笑，场面轻松有趣。事实上，黄日华的确深受女粉丝爱戴。在同一段影片的后续片段中，他又与另一位女粉丝亲切拥抱，可见其受欢迎程度。

黄日华尽展深情好男人形象

黄日华之所以能多年来吸引无数女粉丝，除了经典的萤幕形象外，更与他深入民心的「好男人」形象有关。自从爱妻梁洁华于2020年因病离世后，黄日华悲痛欲绝，更曾表示为了亡妻将终身不娶。这份对爱情坚贞不渝的态度，让他获封为「爱妻号」及「绝世好男人」，感动了无数观众，也正是这份深情与专一，让他即使年过六旬，依然是众多女性心目中的完美偶像。

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