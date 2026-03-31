欧瑞伟意外溺水1分钟 浮现人生走马灯：画面回到小时候 堕马受伤险被踩面

现年64岁的欧瑞伟，入行逾40年，近日他分享昔日做武师的经历，更差点跟死神擦身而过。欧瑞伟忆述最接近死亡的一次，并非来自跳楼或爆炸等高危场面，而是一次看似平常的水中戏。当时他为剧集担任飞虎队的替身，剧情要求从货船跳入水中再游向游艇。意外就在船只开动一刻发生，欧瑞伟忆述：「我唔为意自己只脚被绳绕住咗，船一开，就将我成个人扯咗落水底。」

欧瑞伟当替身溺水险死

欧瑞伟在强大的水压和急促的水流下，他出尽力也无法挣脱，只能不停喝水。绝望之际，他抬头望著水面透下的阳光，慢慢开始放弃。他述忆当时情景：「当我冇晒力，画面竟然回到小时候，一幕一幕咁，见到爸爸妈妈、所有家人，每一件自己认为重要嘅事喺画面中出现。」幸好，在濒死边缘，有人及时将他救起。虽然心有余悸，但敬业的他稍作休息，饭后便继续拍摄，这段与死亡最接近的经历，让他永世难忘。

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欧瑞伟堕马险被马匹踩伤

武师出身的欧瑞伟，与马匹也甚有缘份，他在邵氏训练班时便学习骑马，但这项技能也曾让他身陷险境。他忆述一次堕马经历：「𠮶次啲马好曳，我骑住𠮶只马好想冲，但我唔俾佢去，点知我一放松，佢就向前仆，我成个人飞到马颈，再挞咗落地。」不巧的是，他的腰部正好撞在一颗小石头上，剧痛难当。然而，当时他正拍摄电影《少林寺》，受伤后他仍需忍痛完成当天戏份，待傍晚六点收工，才能去看医生。

欧瑞伟《爱回家》KC甚受欢迎

欧瑞伟从热爱体操的少年，到考入邵氏武术训练班，再转型为家喻户晓的演员，拍过不少脍炙人口的剧集，包括《大运河》、《寻秦记》、《城寨英雄》，现时在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》，演出常驻角色接龙集团法律部主管KC，不时制造笑料，深受网民喜爱。

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