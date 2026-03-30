古天乐宣萱激吻镜头成热话 网民：咁咀法好难唔沉船 《刑事侦缉档案IV》27周年掀回忆杀

古天乐和宣萱多次合作，最佳萤幕CP形象深入民心，除了《寻秦记》是网民集体回忆外，TVB经典剧集《刑事侦缉档案IV》近日播出27周年，有网民在Threads上结集了剧中主角古天乐与宣萱，多场经典的接吻画面，再度引起网民讨论，影片中两人真情流露的激吻镜头，火花四溅，让网民不禁感叹：「这样接吻，很难不爱上对方！」

古天乐宣萱被封最佳CP

近日网上热烈讨论《刑事侦缉档案IV》中，古天乐和宣萱的多段接吻镜头，令这对萤幕恋人的绯闻，再次甚嚣尘上。片中无论是二人深情对望，情到浓时的拥吻，还是争吵后的霸气强吻，古天乐与宣萱都展现出极高的专业和投入，与现今许多戏剧中常见的「借位」拍摄不同，他们在剧中的每一场吻戏都极具真实感。

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古天乐激吻宣萱片段翻Hit

影片引来大批网民留言，纷纷赞叹两人的化学作用。有网民直言：「呢期系古天乐最靓仔嘅时期，咁样锡法都唔沉船，除非宣萱系钟意男人」、「唔系几信佢哋拍𠮶阵时冇feel」、「宣萱话过佢有，钟意咗徐飞个角色」、「佢哋依家宣布结婚，应该冇人反对」，网民反应激烈，主要是剧中古天乐最后竟然选择了向海岚，放弃了宣萱。

古天乐放弃宣萱《刑侦IV》遗憾结局

《刑事侦缉档案IV》的结局，是无数观众心中的终极遗憾。剧中徐飞一直无法忘怀失踪3年的女友梁芊芊（向海岚饰）。当他好不容易放下过去，与警队心理医生武俏君（宣萱饰）相恋并同居时，芊芊却突然寻回。在得知芊芊失踪背后的原因后，徐飞最终选择了责任，回到旧爱身边，与俏君无奈分开，亦因为这段遗憾的爱情故事，令二人成为经典萤幕情侣。

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古天乐、宣萱睇《寻秦记》直播