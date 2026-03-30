陈山聪内地餐厅被误认另一视帝 本尊高EQ四字回应化解尴尬 转战场拍短剧吸金

49岁的视帝陈山聪，近日在内地佛山一家平民烤肉店拍摄饮食节目，引来众多食客围观，场面热闹。然而有网民在分享偶遇经历时，却将他误认成另一位TVB男星马国明，并在帖文中标注了「#马国明」。面对这次美丽的误会，陈山聪本人其后亲自现身评论区，巧妙地以一句「马上发财」作出回应，化解尴尬，被网民大赞EQ爆灯。

陈山聪拍探店片被认错马国明

近年陈山聪北上发展，除了拍剧、商演活动，他亦成功转型为饮食KOL，不时在社交平台上分享探店心得，形象十分贴地。近日他在内地一间烤肉店被野生捕获，他跟多位粉丝合照，甚为亲民。其后有网民将当日偶遇明星的经历，分享到小红书，只是原来该名网民误会了陈山聪是马国明，之后其他网民涌入纠正外，陈山聪亦有现身，除了以「马上发财」回应外，又跟其他网民互动。

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陈山聪进军短剧市场

陈山聪除了作为饮食KOL的亲民形象，在演艺事业上同样没有松懈。近年他进军短剧市场，跟丁子朗合作了短剧《青雾》，故事讲述陈山聪是一位隐藏在酒馆的修仙高人，要消灭生存千年的「域外天魔」，而丁子朗则被利用来对付陈山聪，几经波折，最后二人却又化敌为友，剧情虽然十分狗血，却为他打开了短剧市场，长拍长有。

陈山聪赢视帝后北上掘金

陈山聪演绎过无数深入民心的角色，包括有《超能使者》、《隐形战队》及叫好叫座的《新闻女王》。他最终在2022年凭借神剧《金宵大厦2》中的破格演出，以大热姿态在《万千星辉颁奖典礼》中，首度夺得「最佳男主角」殊荣，现时致力北上吸金，钱途无限。

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陈山聪饼印囝囝