汪明荃罗家英罕紧拥甜蜜放闪 上海樱花海下温馨满泻 情深回乡做一事尽显孝道

78岁的汪明荃，近日跟丈夫罗家英在上海赏樱，夫妻在樱花下合照甜蜜放闪，羡煞旁人。其实每年3月也是日本樱花季，但汪明荃舍日本而选择内地，除了因为上海樱花比起日本毫不逊色外，汪明荃主要是要带埋丈夫罗家英，前往上海青浦拜祭自己的祖父祖母，正因这份孝心，才有了这次赏樱之旅。

汪明荃上海赏樱主要目的祭祖

汪明荃跟丈夫罗家英，完成了祭祖事宜后，两人便轻松地前往「顾村公园」，享受春日的美好。公园内的樱花正值盛放，一簇簇的粉色花朵挂满枝头，形成一片望不到边际的浪漫花海。汪明荃与罗家英哥心情大好，亲密地依偎著合影。罗家英温柔地将手搭在阿姐的肩上，二人对著镜头举起V字手势，脸上洋溢幸福，享受二人世界。

相关阅读：78岁汪明荃补习认真钻研AI 呼吁提供好玩AI工具 年轻网民自愧不如：阿姐无极限

汪明荃孖丈夫樱花海甜蜜互动

汪明荃当天打扮简朴，身穿一条黑白格纹的阔腿裤，搭配一件简洁的纯白外套，剪裁俐落，气质非凡，最亮眼的莫过于她手上那个精致的红色小手袋，时尚感满分。身旁的罗家英哥则是一身休闲运动风，浅蓝色的运动外套配上纯白长裤，头上戴著一顶时髦的渔夫帽，精神奕奕，气色甚佳。

汪明荃跟京剧名伶饭局

汪明荃与罗家英自2009年结婚至今，一直恩爱如昔，无论是浪漫的赏樱，还是庄重的祭祖，罗家英哥始终陪伴在太太身边，给予最温情的支持。除了赏花与祭祖，此行更是一次艺术交流之旅，汪明荃在帖文中曾提及，与著名的京剧表演艺术家史依弘共进晚餐，品尝地道上海菜，并进行粤剧与京剧的艺术交流。

相关阅读：罗家英汪明荃年底夫妻档拍TVB新剧 幽默谈剧中关系：会唔会系演佢嘅爸爸呢？