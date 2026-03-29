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中年好声音4｜刘佩玥被淘汰30强止步：我冇资格留喺度 莫家淦受「死症」拖累形势告急

影视圈
更新时间：22:38 2026-03-29 HKT
发布时间：22:38 2026-03-29 HKT

在最新一集的TVB歌唱节目《中年好声音4》中，选手陈旭培凭借一曲《Perfect》及其背后的感人故事，成功打动评审与观众，更被网民赞有林峰的影子。而艺人参赛者莫家淦和刘佩玥则就双双落败，后者更最后被淘汰出局。

刘佩玥被淘汰出局

同场作赛的两位艺人参赛者，「白眉鹰王」莫家淦和「猫女郎」刘佩玥，分别演唱了《命运符号》和《喜欢你》，则因为对手太强而未能胜出，他们分别在斗蔡宓婕和尤淑情的比拼中落败。 莫家淦今次唱李克勤的《命运符号》夺得87分，评审们都认为莫家淦表现平稳，但海儿就认为他两段副歌的表现其实分别不大，而周国丰亦认为，莫家淦就是太四平八稳而好难突破。而刘佩玥最后被评审选择需要被淘汰，刘佩玥表示在30强止步已经有交代，因为对手实在太强，自觉有点不够资格站在这个舞台。但刘佩玥表示自己一直有尽力表现，绝对无愧于心，未来会继续努力学习唱歌。

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 陈旭培为追梦暂缓事业

现为配音员约6年的陈旭培，透露配音工作其实一直是副业。 他坦言因父母思想传统，希望他有份如公务员般的稳定工作，当初甚至阻止他签约入行。 因此，他在入选《中年好声音4》100强时，并未告知双亲，他解释：「因为我参加咗比赛就冇再继续揾工，呢样嘢系唔可以同佢哋讲嘅，否则我电话会爆炸。」

陈旭培获贤妻全力支持

幸运的是，陈旭培背后有位百分百支持他追梦的太太。 他甜蜜地表示，太太不介意他暂时没有正职，并鼓励他：「佢净系同我讲专心比赛，行到几远就几远，唔好谂其他嘢。」 他更肉麻地向太太传递爱意：「去到今时今日见咗佢咁耐，我依然都好有爱，都会心心眼。」 

陈旭培被赞有林峰影子

在最新一轮的「黑白荣耀换位赛」中，陈旭培选唱了《Perfect》，并在台上不时「心心眼」望向观众席上的太太，将爱意融入歌声。 他的深情演绎成功「冧晕」评审肥妈（Maria Cordero）和海儿，肥妈更大赞他唱出甜到漏的感情，更为他向另一位评审周国丰开玩笑说：「人嘅感情唔系个个都有」，引得全场大笑。最终陈旭培以88分的高分成功晋级。 比赛播出后，更有不少网民在讨论区表示，认为陈旭培的外貌和神态有林峰的影子，引起热议。

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