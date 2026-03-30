麦明诗首度公开产房绝密片段 儿子一岁生日成长点滴大公开 BB眼仔睩睩超精灵

34岁「十优港姐」麦明诗（Louisa）2024年与飞机师丈夫盛劲为结婚后，并于去年5月迎来一子。昨日（29日），麦明诗为庆祝儿子一岁生日，在IG公开儿子这一年间的成长影片，其中更包含她首度曝光的分娩片段。她深情留言：「One year of loving you.happy birthday my baby boy.」（爱你的一年，生日快乐我的宝贝男孩。）

麦明诗奋力生产过程曝光

影片开头记录了麦明诗怀孕时的喜悦，接著画面转到医院，真实呈现了她待产、阵痛、以及在产房奋力生产的过程。老公盛劲为全程陪伴在侧，从旁给予支持和鼓励，神情既紧张又充满爱意。当护士将刚出生的儿子抱到麦明诗胸前时，夫妻二人看著儿子的喜悦与感动溢于言表，场面十分温馨。

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麦明诗成长点滴大公开

影片浓缩了麦明诗儿子一年来的成长点滴，从一家三口庆祝满月，到BB体验游泳、坐船、打针时嚎啕大哭，每个瞬间都充满爱。片中所见，BB眼仔睩睩，脸颊饱满，精灵活泼，尽得父母优良遗传。麦明诗亦化身「廿四孝妈妈」，无论是在餐厅用哺乳巾喂奶，还是带著儿子上山下海、出国旅游，都亲力亲为。

在这一年间，麦明诗夫妇带著儿子体验了多姿多彩的生活。影片中可见他们一家到农场亲亲小动物、在雪地里玩雪橇，享受亲子时光。其中一幕，儿子更在爸爸的飞行模拟器前手舞足蹈，似乎遗传了爸爸对飞行的兴趣。影片的尾声，儿子在停机坪上，摇摇晃晃地走向穿著反光衣的妈妈并献上拥抱。这段一分多钟的影片，不仅记录了一个小生命的成长，更充满了父母对孩子无限的爱。

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