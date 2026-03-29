周星驰与国家级桌球冠军赵心童切磋球技 重现《龙的传人》经典 互动泄练波实况

周星驰（星爷）昨日（28日）在IG发布了与中国职业桌球手赵心童切磋球技的合照，赵心童也随即作出幽默回应，让这次的跨界互动更添趣味，也让无数影迷瞬间回忆起周星驰的经典电影《龙的传人》。

周星驰幽默发文：偷看赵心童日记

从周星驰分享的照片中可以看到，他身穿简约的便服，戴著白色鸭舌帽，正专注地俯身瞄准白球，架势十足；身旁的赵心童则专注地看著周星驰打球。

然而，帖文的内容却一贯其无厘头风格。周星驰写道：「在不同类型的运动方面，我一向都很乐意教导别人，但今天有只迷途羔羊，想我在他的桌球路途上指点一二，唯资质太差，我也无能为力，希望他能专注在创作和女子足球上，早日放弃桌球。」正当大家以为周星驰在开玩笑「批评」这位桌球好手时，他却在文末揭晓谜底：「...以上是我偷看赵心童的日记内容。」并标注了赵心童的帐号。

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赵心童巧妙回应与周星驰切磋球技

在周星驰发文后不久，赵心童也在自己IG幽默回应。他同样分享了两人的合照，并写下：「终于学会了超级大旋转」，还附上三个戴著单片眼镜的表情符号。这句「超级大旋转」正是《龙的传人》中，周星驰所饰演角色的夸张绝招。赵心童的这个巧妙回应，不仅展现了他的幽默感和反应速度，也让这场互动更添趣味，仿佛是电影情节的真实上演，引来网民们一致赞赏。

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桌球选手赵心童前途无可限量

赵心童是内地一位极具天赋的职业桌球选手，他以华丽的进攻球风闻名，并在2021年勇夺司诺克英国锦标赛冠军，成为该赛事亚洲首位冠军得主，日前更于世界桌球大奖赛2026勇夺冠军，前途无可限量。

而提到周星驰与桌球，就不能不提1990年的经典电影《龙的传人》。如今，现实中的「喜剧之王」亲自下场，与现实中的「桌球冠军」切磋，两人更以电影中的经典桥段互动，无疑是情怀的完美延伸，让许多网民感叹：「《龙的传人》的DNA动了！」