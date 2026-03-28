何鸿燊千金何超欣露趾竟惹热议？与四太梁安琪齐现身Art Basel 母女美貌气质被赞出众

已故赌王何鸿燊与四太梁安琪的𡥧女何超欣，近日与母亲一起到Art Basel香港展会，有网民在小红书分享偶遇二人的影片，只见她们同样拥有精致的五官和气质，最让人意想不到，网民焦点竟落在何超欣的凉鞋上，纷纷指该对凉鞋似乎尺寸有问题，令何超欣脚指伸出鞋外，引起网民热烈讨论。

何超欣被指名牌鞋子不合脚

活动当日，何超欣与四太均以看似休闲的风格示人，细看之下却是精心搭配过的名牌服饰，散发著一种低调奢华的贵气。然而，在这身贵气打扮之下，何超欣脚上一双价值约12,000港元的Chanel黑色蝴蝶结露趾凉鞋，却显得格格不入。从网民的截图可见，何超欣的脚趾因鞋子不合脚而过度前伸，几乎要碰到地面。此画面引来大量网民留言，纷纷表示「鞋子小了」、「脚趾太长，快要跌出来了」，认为这双「失策」的凉鞋破坏了整体的名媛形象。

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何超欣成名媛界学霸

何超欣尽管一身穿搭成为网民热话，但却完全未能动摇她的学霸形象，她不仅毕业于世界顶尖的美国麻省理工学院，更取得清华大学的硕士学位，是名副其实的「学霸女神」。

何超欣山东政协推动环保

何超欣自小备受赌王宠爱，被盛赞「靓到不得了」，曾让外界以为她会走上典型的名媛之路。但何超欣过去一年为推动环保，曾多次深入山东东营、泰安等沿黄河城市，进行生态保育宣讲，更将山东的成功经验带到联合国气候变化大会上分享，现时她当上了「山东省政协委员」，为地球生态尽一份力。

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