荷里活老牌演员James Tolkan离世享年94岁 曾参演《壮志凌云》和《回到未来》系列

曾参演《壮志凌云》和《回到未来》系列的荷里活老牌演员James Tolkan传出离世消息，享年94岁。其家属周五透过发言人宣布其死讯；著名编剧兼监制Bob Gale在《回到未来》系列网页上，透露James周四于纽约州萨拉纳克湖安详离世。

James Tolkan参演过81部影视作品

James Tolkan自1960年踏足电视界之后，多年来参演过共81部影视作品，包括在《壮志凌云》扮演航空母舰指挥官「毒刺」Tom Jardian中校，以及在《回到未来》系列中扮演男主角Marty的校长Mr. Strickland。另外他又曾参演活地阿伦（Woody Allen）作品《爱与死》、阿尔柏仙奴（Al Pacino）名作《急先锋横扫罪恶城》、龙格尔（Hans Lundgren）主演的1987年版《宇宙天王》，以及韦史密夫（Will Smith）的电视剧成名作《茶煲表哥》，可谓见尽影帝影后和红星。

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众星悼念James Tolkan

不少曾跟James Tolkan合作的明星都有发文哀悼其离世，例如《回到未来》系列男主角米高霍士（Michael J. Fox）就发限时动态悼念好友，他写道：「安息吧，伟大的James Tolkan。你绝对不是个懒骨头（其校长角色之口头禅）。很荣幸能认识你，与你共演，并在《鬼话连篇》（经典恐怖剧）中与你合作。老兄，我会想念你的。」《回到未来》另一拍档莉亚汤逊（Lea Thompson）亦在IG上载图辑及发文悼念James Tolkan。

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