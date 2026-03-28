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陈伟霆80岁冻龄靓妈罕现身 饼印母子样成焦点 陈母获子孝顺住亿元豪宅

影视圈
更新时间：17:00 2026-03-28 HKT
发布时间：17:00 2026-03-28 HKT

40岁的陈伟霆，近年在内地发展得有声有色。日前有网民偶遇他进行拍摄工作，而身旁一位气质高雅的女士，正是特地前来探班的陈妈妈。母子两人同框，最令人惊叹的是他们饼印样貌，从高挺的鼻梁到深邃的眼眸都极为相似，画面曝光后旋即引发网民热议，惊呼陈伟霆的逆天颜值，完全遗传自妈妈的强大基因。

陈伟霆妈妈被赞冻龄

陈伟霆母子外貌十分相似外，网民更对陈妈妈的「冻龄」样貌，感到不可思议。陈伟霆有一兄一姊，均比他年长十多年，而陈妈妈是在年近40岁时，才生下陈伟霆，如今儿子已经40岁，意味著陈妈妈已年近80高龄。网民纷纷留言激赞：「快80了，真的保养得太好了！」、「她好美好有气质，是优雅地老去的最佳典范」、「说他们是姐弟我也信」，让陈妈妈的惊人状态意外成为全城热话。

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陈伟霆出名孝顺仔

事实上，陈伟霆是圈中有名的孝顺儿子，他的父亲在他13岁时便已过世，这段经历让他与家人的关系更为紧密，他不常在社交平台分享家庭照，表达对家人的爱与感谢，更买下亿元豪宅孝顺妈妈。这次被目击在过马路时细心护在妈妈身旁，孝顺的举动再次暖化粉丝的心。

陈伟霆去年初为人父

陈伟霆的人生，也已迈入新阶段，去年10月他无预警宣布与超模何穗的婚讯，并同时公布儿子出生的喜讯，正式升格为人夫、人父，他拍片透露在成长过程中，他总下意识地寻找榜样，并渴望得到父亲的认可，现在自己当上爸爸，以身作则，孝顺举动同样成为儿子的榜样。

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陈伟霆认已娶内地超模何穗：

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