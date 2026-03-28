金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情

现年71岁、四度荣获香港电影金像奖「最佳女配角」的资深演员金燕玲，与同性密友苏施黄（阿苏）相伴二十载，早已被外界视为一对。然而，金燕玲近日接受方健仪访问时，竟抛出震撼言论，直言当初与苏施黄交往是「绝对当佢系水泡」，并斩钉截铁地表示「我同佢绝对唔系爱情」。

金燕玲为照顾承诺而动心

金燕玲坦白忆述，当年她结束第二段婚姻后，由英国返回香港，经济拮据，前路茫茫。在一次麻雀牌局上，苏施黄听了她的困境后，心生怜悯，直接对她说：「我好钟意你，我觉得你好惨，我想照顾你，整个屋企俾你。」

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金燕玲当苏施黄水泡

面对这突如其来的「照顾」承诺，金燕玲初时也觉得莫名其妙，但承认当初只因贪图对方能给予她一个安稳的居所和生活保障。当方健仪问她「会唔会当阿苏系水泡」时，金燕玲立即毫不讳言地表示：「绝对当佢系水泡！」，她甚至曾对著阿苏说：「你又矮又肥，我都唔知点解同你一齐。」

金燕玲抗拒同性恋标签

尽管与苏施黄同居多年，金燕玲至今仍抗拒被标签为同性恋者。她透露：「阿苏话人哋睇你系我Partner，当你挛㖞！我话最多我半个挛。我抗拒，我非常抗拒，我唔系因为离婚，唔钟意男性而钟意女性，我唔系吖嘛！」

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金燕玲称跟苏施黄非爱情

虽然坚称二人之间并非爱情，但这段关系却比金燕玲过去两段婚姻的总和更为长久，至今已达20年。金燕玲形容她们是两个非常独立的个体，同住一屋却享有百分之二百的自由，相处非常舒服。

苏施黄誓照顾金燕玲

尤其在2019年金燕玲证实患上子宫癌，及后2021年再患乳癌，苏施黄始终不离不弃，给予无微不至的照顾。阿苏更曾公开扬言要赚够2亿，以保障金燕玲的下半生，坦言：「如果我死咗，都唔希望佢生活质量下降。」

金燕玲因苏施黄知道何谓爱

这份深厚的情谊，让金燕玲真正体会到被爱的感觉。她说：「我生病时有佢支持...佢令我真正感觉到，一个人系点样爱锡及照顾另一个人。」她也肯定地表示，虽然不会和阿苏结婚，但二人精神上的关系更为重要，并赞赏外界看似尖酸刻薄的苏施黄，其实是个心地善良、非常在意她的人。