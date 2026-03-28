金像奖2026｜《再见UFO》黄又南提名最佳男配角 Shine出身曾传恋杜如风 为父还债现揸巴士糊口

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖将于2026年4月19日于香港文化中心隆重举行，届时ViuTV 99台将全程直播颁奖典礼盛况。本届「最佳男配角」竞争激烈，入围者包括陈湛文《UFO 离奇命案》、袁富华《水饺皇后》、林家熙《拼命三郎》、杜德伟《风林火山》，以及凭借电影《再见UFO》中精湛演出而获提名的黄又南。这部充满本土情怀、横跨香港数十年变迁的电影，不仅让黄又南的演技再获肯定，也唤起了观众对一个时代的集体回忆。

《再见UFO》故事灵感源于都市传说

电影《再见UFO》的故事灵感源于1980年代香港华富邨的UFO都市传说。故事围绕三位一同目击UFO的屋邨少年——何家谦（黄又南 饰）、陈子健（徐天佑 饰）及林可儿（蔡卓妍 饰）的成长轨迹展开。电影《再见UFO》的时间线横跨80年代的希望、90年代的浮躁至千禧年代的迷惘，透过三位主角迥异的人生，细腻刻划出香港社会的变迁与几代人的心路历程。

这部早在2018年便已拍摄完成的作品，因种种因素尘封多年，直至2026年3月才正式公映，却意外收获了极佳口碑，不仅荣获第32届香港电影评论学会大奖的「最佳电影」，更在第44届香港电影金像奖中获得包括最佳电影、最佳导演、最佳男配角、最佳女配角等10项提名。

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黄又南演绎患癌少年挑战演技

黄又南在《再见UFO》中饰演自小患有血癌、对生命抱持著乐天态度的何家谦。「何家谦」一角对童年时目击的UFO始终念念不忘，那束神秘的光芒仿佛成为他对抗病魔、寻找生命意义的支柱。为了真实呈现角色的病弱状态，黄又南在一个月内激减14磅，其专业精神备受赞赏。

他在片中与饰演其祖父的老戏骨卢海鹏有多场感人对手戏，其中一幕祖父离世的戏份，他更是演到「心口揦住痛」，真情流露的演出深深打动了观众，也让他对角色有了更深的共鸣。凭借这个充满层次与情感张力的角色，黄又南成功入围金像奖2026「最佳男配角」，他本人亦坦言对获奖有信心。

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黄又南入行24年高低起跌

现年42岁、原名黄德谦的黄又南，15岁时被导演陈果发掘入行，凭电影《香港有个荷里活》崭露头角，更获金马奖及金像奖最佳新演员提名。2002年，他与徐天佑组成二人男子组合「Shine」，以阳光男孩形象风靡一时，同年横扫各大乐坛颁奖礼新人及组合奖项，成为千禧年代的代表偶像之一。

黄又南为父还债成佳话

黄又南的星途并非一帆风顺，2003年，黄又南的父亲生意失败，欠下千万元巨债。出名孝顺的他，毅然将债务一力背上，在2003至2009年间拚命工作，过著极为节俭的生活，最终靠自己双手还清所有债务。这段经历虽然艰苦，却也磨练出他坚毅不屈的性格。近年，黄又南父亲不幸患上认知障碍症，他亦尽心尽力照顾。

除了演艺事业，热爱驾驶的黄又南更将兴趣发展成另一项专业技能。为求多一份保障及稳定收入，他努力考获巴士、的士及小巴等多种商用车辆驾驶执照。近年，他更被市民发现兼职担任城巴车长，主要驾驶机场巴士路线（如A21线），其敬业乐业、贴地亲民的形象深入民心。

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黄又南曾恋杜如风？

黄又南感情生活向来低调，但其最为人熟知的一段情，莫过于与旅游达人、已故嘉禾电影高层杜惠东女儿杜如风的陈年恋情，两人2007年传出姊弟恋，直至2020年才由杜如风亲口证实。不过，据指这段恋情维持不足一年便告终，绯闻传出时，两人早已分手。惟近年黄又南再否认与杜如风拍过拖，由于私下二人仍互动密切，关系仍不时惹起揣测。此外，黄又南2017年亦曾被爆秘挞珠宝店千金庄莎娜，不过恋情后来不了了之，女方现时已另嫁他人。

黄又南曾在访问中坦承，因早年背负巨债，为不拖累当时已在同居的女友，曾痛心以谎言提出分手，此事让他深感遗憾，幸而多年后与对方再见亦是朋友。目前单身的他，直言依然渴望拥有家庭和组织自己的小天地，但一切只能随缘。他亦暗示目前有正在了解中的对象，希望能开花结果。

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