欧阳万成赞香港机场远胜美国机场  移美「栋笃笑匠」公开狂寸：有钱捉马杜罗冇钱搞安检

香港出生、移民美国的欧阳万成（Jimmy O. Yang）近年进军荷里活，他凭栋笃笑表演而爆红，亦接过不少电影及剧集。早前他来到香港，出席《JIMMY O. YANG 欧阳万成 FINALLY HOME》的首映礼，他表示香港机场的效率超高，反观美国机场却因为取消了快速安检而减低了效率，期间他更出言寸美国政府用公帑去做其他事情，却没有钱去聘请人于机场做安检。

欧阳万成寸美国机场取消快速安检

近日欧阳万成返到美国，出席Jimmy Kimmel的访谈节目，当天身穿黑色西装的他戴上金颈链和金表贵气十足。他甫坐低就跟Jimmy Kimmel抱怨美国的机场。被问到香港的旅程怎样，欧阳万成表示自己仍受Jet Lag影响，而他更直接投诉美国的机场，他认为机场现时好混乱，因为美国机场取消了TSA Pre Check服务。欧阳万成更幽默地指，美国有钱用黑鹰直升机掳走委内瑞拉总统马杜罗，但却没有钱去聘请员工去进行快速安检。Jimmy Kimmel之后问到香港的机场怎样时，欧阳万成就立即道：「香港机场好掂，所有嘢都好有效率」。

相关阅读：梁朝伟前拍档与天王合照惨被裁走 美国爆红港产男星疑怕「辱华」 小红书Po相做手脚？

欧阳万成返香港大受欢迎

欧阳万成之后讲述他13岁时由香港搬去美国，今次回港是一个重大的回归，而他本人就发现自己忘记了很多香港的回忆，甚至广东话亦已忘记，他甚至看不明白自己9岁时用中文写的日记，最后要他爸爸帮他翻译。

欧阳万成乐做《夜王》嫖客

欧阳万成于美国大受欢迎，但却对香港市场好有兴趣，早前已讲明好想拍港产片，更叫现时香港票房保证黄子华「随时Call佢」，表示若《夜王》开拍续集，就算饰演嫖客亦没有问题。

相关阅读：欧阳万成想同黄子华拍港产片 片酬要一封利是 谈开双人栋笃笑：简直系梦想