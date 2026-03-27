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李嘉欣半山超级豪宅外被捕获   一举动获激赞：越有钱越有家教  55岁真实状态无懈可击

影视圈
更新时间：19:00 2026-03-27 HKT
发布时间：19:00 2026-03-27 HKT

现年55岁、素有「最美港姐」之称的李嘉欣（Michele），近日被网民在其居住的东半山顶级豪宅「晓庐」外偶遇，她虽然身穿朴素的运动服，但仍星味十足气质满满，而她一个细微的举动，就让网民大赞她尽显豪门家教与修养。

李嘉欣豪宅外曝光最新状态

李嘉欣与富商许晋亨结婚后育有一子，过着幸福美满的家庭生活，两夫妻于「晓庐」住了多年，这次网民就于该豪宅门外巧遇李嘉欣。据网民分享，当日李嘉欣刚从座驾下车，正准备步行返回寓所。她一改平日出席名媛聚会时的华丽装扮，打扮得十分随性。从照片中可见，她头戴一顶白色棒球帽，将一头金发扎成马尾，身穿浅灰色连帽卫衣，下身搭配黑色贴身瑜伽裤和粉色边运动鞋，背著一个简约的背包，一身装扮十分简约。

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李嘉欣穿运动装仍然煞食

然而即使衣著平民化，李嘉欣的星味依然无法掩盖。凭借其1米72的高䠷模特儿身形和完美的体态比例，令她在一众路人中鹤立鸡群，气质满满。不少网民看后大赞她保养得宜，年过半百双腿依旧纤细修长，完美印证了「岁月不败美人」的说法，即使是休闲运动装也难掩其高贵气质。

李嘉欣一举动获激赞

不过，最令网民印象深刻的，是李嘉欣在进入大厦时的一个举动。当她走近门口时，一位正在当值的保安员为她引路并打招呼。身为百亿豪门的少奶奶，李嘉欣完全没有架子，她随即亲切地向保安员轻轻点头示意，并报以礼貌的眼神，然后才缓步走进大堂。

李嘉欣「越有钱越有家教」

这个短短数秒的互动在网上流传后，引来网民一面倒的好评。大家纷纷留言激赞：「越有钱越有家教」、「越有钱的人越有礼貌，这才是真名媛的修养」、「点头示意虽然是小动作，但看得出她是发自内心的亲切」。

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