黎姿偕爱女同游Art Basel 温馨母女照泄女儿外形 「最美CEO」尽显母爱

现年54岁的视后黎姿（Gigi）自嫁给富商马廷强后，育有三名女儿。婚后她淡出幕前，专心打理其美容王国事业成为「最美CEO」，将公司发展成上市公司，家庭事业两得意。尽管工作繁忙，黎姿仍不忘抽空陪伴家人，近日她便与女儿一同现身城中艺术盛事Art Basel，近照更见黎姿女儿已长大成少女身形。

黎姿母女现身Art Basel

黎姿在IG分享了多张在Art Basel香港展会现场拍摄的照片及影片。她写道：「Art moves me, just like a runner's euphoria — pure joy」（艺术让我动容，就像跑者的兴奋一样——纯粹的快乐），可见她非常享受这次的艺术之旅。

在黎姿分享的照片中，除了多张她在艺术品前打卡的独照外，最引人注目的莫过于她罕有地贴出与女儿的温馨合照。为了保护女儿的私隐，照片只拍到女儿的背影，但母女间的亲密互动却显露无遗。从照片可见，黎姿时而将手搭在女儿的肩上，两人头靠头一同欣赏色彩斑斓的画作；时而并肩在展场内漫步，画面十分温馨有爱。

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黎姿母女逛Art Basel？

网民逛Art Basel偶遇黎姿母女

有网民更在帖文下留言，表示在场内偶遇黎姿母女：「我𠮶日见到你，想同你影相，但见你同囡囡同助手行紧，费事打搅你哋，真人靓过相」，大赞黎姿本人比照片更美，同时亦体贴地没有上前打扰她们宝贵的亲子时光。

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黎姿参加顶级名媛派对与徐子淇、林恬儿同框？

巴塞尔艺术展（Art Basel）是甚么？

巴塞尔艺术展（Art Basel）被公认为全球首屈一指的国际艺术博览会，主要展示现代及当代艺术作品。它于1970年由三位来自瑞士巴塞尔的画廊创办人所创立，至今已发展成为全球艺术市场最重要的年度盛事之一。

Art Basel香港展会详情

Art Basel现时每年在全球四个城市举行，分别是瑞士巴塞尔、美国迈阿密海滩、法国巴黎，以及香港。

2026年Art Basel香港展会详情如下：

地点： 香港会议展览中心 (香港湾仔港湾道1号)

开放日期及时间：

开幕之夜： 3月26日 (星期三) 下午4时至晚上8时

公众开放日：

3月27日 (星期四) 下午2时至晚上8时

3月28日 (星期五) 下午2时至晚上8时

3月29日 (星期六) 中午12时至晚上6时

展会汇集了来自全球的顶尖艺廊，展出横跨二十世纪初的现代艺术大师以至当代新晋艺术家的作品，艺术形式包罗万有，是亚洲区内最具代表性的艺术盛事。