Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻

影视圈
更新时间：14:35 2026-03-27 HKT
发布时间：14:35 2026-03-27 HKT

近年移民加拿大生活的前《东张西望》主持容羡媛，近日与家人低调返港，更在IG分享返港影片，可见家人在家中迎接她，气氛欢乐。她原定计划与亲朋好友欢聚，岂料天有不测之风云，她今日（27日）在IG透露，回港第二天奶奶竟不幸突然中风，情况一度令人担忧。

容羡媛叹计划赶不上变化

容羡媛在IG发文表示：「计划赶不上变化，原本返香港谂住疯狂见朋友，食饭，打卡，拍片，可惜到左香港第二日，奶奶不幸中风。」她解释，过去几天因为家中突发事件而完全没有更新动态，幸而奶奶经过抢救后，情况总算稳定下来，特此向关心她的朋友和粉丝报平安。

相关阅读：容羡媛游美国赌城喜遇曾志伟 获贵宾式招待坐劳斯莱斯 移民前获奖门人祝福提点回流时机

容羡媛曝光全家福

容羡媛更分享家庭照为奶奶集气，对于奶奶的病情，她表示：「奶奶康复之路将会非常漫长，但佢好叻，意志力好强。」基于病人隐私，她不便透露太多细节，但字里行间充满了对奶奶的信心与支持。

最后，容羡媛借此感谢所有关心奶奶的朋友，并恳请各界人士，如有任何关于中风、帮助康复及保健的资讯，可以透过私人讯息（DM）提供给她。文末她也祝福大家身体健康，事事平安。

相关阅读：前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰
前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰
影视圈
6小时前
长沙湾女生遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样
01:19
长沙湾女生遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样
突发
8小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
生活百科
2026-03-26 15:26 HKT
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
影视圈
20小时前
伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀
伊朗局势｜传美军拟定「最后一击」 谈判失败后出手 包括夺浓缩铀
即时国际
5小时前
星岛申诉王 | 工伤骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收银员拟举报 即被借故炒鱿
04:59
星岛申诉王 | 工伤骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收银员拟举报 即被借故炒鱿
申诉热话
8小时前
消委会万能插苏｜10款适配接头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城「JHE」与另一品牌潜在触电风险
消委会万能插苏｜10款适配万能插头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城JHE与SUPER潜在触电风险
生活百科
2026-03-26 13:38 HKT
一粥面快闪优惠！$38叹海南鸡饭、红烧猪手 一连三日下午4时起供应
一粥面快闪优惠！$38叹海南鸡饭、红烧猪手 一连三日下午4时起供应
饮食
22小时前
「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口
「港产片风骚女神」移美逾30年罕曝光  超童颜撞样狄波拉  爆于片场遭非礼：系咁用头撞我心口
影视圈
5小时前