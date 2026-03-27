前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻

近年移民加拿大生活的前《东张西望》主持容羡媛，近日与家人低调返港，更在IG分享返港影片，可见家人在家中迎接她，气氛欢乐。她原定计划与亲朋好友欢聚，岂料天有不测之风云，她今日（27日）在IG透露，回港第二天奶奶竟不幸突然中风，情况一度令人担忧。

容羡媛叹计划赶不上变化

容羡媛在IG发文表示：「计划赶不上变化，原本返香港谂住疯狂见朋友，食饭，打卡，拍片，可惜到左香港第二日，奶奶不幸中风。」她解释，过去几天因为家中突发事件而完全没有更新动态，幸而奶奶经过抢救后，情况总算稳定下来，特此向关心她的朋友和粉丝报平安。

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容羡媛曝光全家福

容羡媛更分享家庭照为奶奶集气，对于奶奶的病情，她表示：「奶奶康复之路将会非常漫长，但佢好叻，意志力好强。」基于病人隐私，她不便透露太多细节，但字里行间充满了对奶奶的信心与支持。

最后，容羡媛借此感谢所有关心奶奶的朋友，并恳请各界人士，如有任何关于中风、帮助康复及保健的资讯，可以透过私人讯息（DM）提供给她。文末她也祝福大家身体健康，事事平安。

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