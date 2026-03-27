TVB小花陈嘉慧「出关」炫富 坐自家游艇出海满身LV 丈夫送50万名表作生仔礼物

现年29岁的TVB小花陈嘉慧（Erica），自2023年闪嫁圈外富贵男友Calvin后，便专心相夫教子，演艺事业全面暂停，继2024年诞下大女后，今年2月再添一子，成功「三年抱两」，凑成一个「好」字，幸福满溢。成为两孩之母后，她的状态一直是大众焦点。近日，她终于正式「出关」，在IG分享了多张出海散心的照片，奢华生活加上极速恢复的绝佳状态，再度引发热议。

陈嘉慧「出关」即坐游艇出海

陈嘉慧今年2月诞下儿子后，即获丈夫Calvin，豪送一枚AUDEMARS PIGUET（爱彼）ROYAL OAK（皇家橡树）系列的名表，估计价值逾50万，可见陈嘉慧深受宠爱。陈嘉慧诞B后一直深居简出，专心坐月调理身体。近日，她终于在社交平台宣告「出关」，并分享身处豪华游艇，出海享受阳光的相片。照片中，她身穿价值不菲的LV外套，悠闲地倚在船边，享受著海风。虽然已是两孩之母，但她面色红润饱满，身材恢复得相当快，四肢依旧纤幼，丝毫不见产后的浮肿，少女味浓郁，状态比起婚前可说是有过之而无不及。

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陈嘉慧极速上位当女一

回顾陈嘉慧的演艺之路，可谓一帆风顺。2016年参加TVB艺员训练班入行，凭著甜美外型和不断进步的演技，很快便崭露头角。至2020年，她在剧集《迷网》中饰演「牛嘉碧」，精湛演出大获好评，成功入屋。其后更上一层楼，在剧集《爱上我的衰神》中担正第一女主角，极速上位，前途一片光明。

陈嘉慧淡出幕前当少奶奶

陈嘉慧正当事业起飞之际，她在2023年无预警宣布与圈外富贵男友Calvin结婚，并逐渐淡出幕前。婚后她专心家庭，2024年诞下大女，今年2月再诞下儿子，效率惊人。虽然暂别萤光幕，但她的社交动态依然备受关注，早前情人节，她就曾高调放闪，大晒老公所赠送名表，现时又坐游艇出海，尽显豪门少奶奶的底气。

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