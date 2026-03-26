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东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债

影视圈
更新时间：22:00 2026-03-26 HKT
发布时间：22:00 2026-03-26 HKT

一名近80岁的香港老妇，于网上错信结识美国首富马斯克，深信对方会送赠Tesla名贵汽车及数十万奖金，故此不断向对方过数付运费。其儿子阿辉见母亲跌落无底深潭，故此决定报东张。今晚《东张西望》继续报道这名婆婆的遭遇，虽然她最后亦承认跌入「假马斯克圈套」，却因为希望追回巨额金钱而跌入一个又一个的呃钱陷阱，最后她损失的金额，远较阿辉所知道的多。

婆婆发难叫东张团队咪多事

昨晚一集讲到阿辉搜得其母的一叠过数单据，知道妈妈已经损失5万元，报东张之后，其母虽听完主持林映辉苦劝，不过仍豪言「啲钱系我嘅、使晒唔关你事」。今集东张团队继续找婆婆了解情况，她却突然大发雷霆，不止向东张工作人员爆粗，更嬲得表示「如果我个仔唔喺度，我真系攞把刀出嚟」。

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婆婆向「同路人」吐苦水

婆婆发恶的原因，是因为「马斯克」到了限期仍未有送出名车和现金，已令婆婆开始对事件起疑。之后林映辉就扮另一位深陷「马斯克骗局」的受害人跟婆婆联络，当辉仔问对方是否损失了5万元，婆婆才讲出真话：「我系你3倍有多呀，我冇咗16万！」。

婆婆堕无间呃钱骗局

虽然婆婆慢慢意识到被骗徒呃钱，但骗徒就「捉住佢唔放」，表示只要婆婆继续替他们买点数卡，未来就会送车送钱，婆婆为了保持一丝取回被骗金钱的希望，就继续跟对方买卡。到后期婆婆已被骗去21万，但仍然误信对方再设下的「假扮难民骗局」而再付1万：「我就系要买张假难民卡，扮系美国人，佢唔知我唔系住喺美国，可能会送车送钱畀我呢！我想攞番啲钱，我冇第二啲办法」。林映辉指她揾钱揾得好辛苦，不要再被对方呃钱，婆婆就表示：「你点知我揾得辛苦啫！1万蚊嚟讲对我好少㗎咋」。

婆婆誓到美国追债

婆婆之后又同林映辉讲，正准备去美国揾骗徒追债：「我自己都识去，唔会唔识路，我会见步行步」。婆婆不断被呃钱，从她口中得知都起码损失了22万，但阿辉仍表示多谢东张：「虽然仲未令到佢彻底停止被呃，但有你哋系咁揾佢，起码都令到被呃嘅速度慢落嚟」。阿辉呼吁其他香港市民，如果家中有长者被骗，「一定要讲到佢哋听为止，千祈唔好放弃」。

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