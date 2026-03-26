张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报

现年45岁的「廿四孝妈妈」张栢芝（Cecilia），对儿子们的爱护向来无微不至。早前她才为了大仔谢振轩（Lucas）的学业，亲自飞往澳洲打点开学事宜，事事亲力亲为的慈母形象深入民心。近日，有网民在香港机场捕获张栢芝，原来她正耐心等候Lucas放假回港，母子久别重逢的温馨画面，再次证明了他们之间密不可分的深厚感情。

张栢芝潮妈打扮抢眼

张栢芝当日一身潮妈打扮现身机场。她头戴一顶蓝色波点针织帽，身穿印有可爱Snoopy卡通的浅蓝色卫衣及同色系休闲裤，打扮时髦又减龄，完全看不出已是三子之母。尽管她戴着墨镜和口罩，将自己包裹得严严实实，但其高挑苗条的身材和少女感十足的造型，依然让她在人群中超级抢眼，并被粉丝认出。在等候期间，栢芝悠闲地逛商店和拍摄影片，似乎在为社交平台准备素材，但目光不时望向旅客出口，尽显对儿子的期盼。她亲自在公众地方耐心等候，就是作为母亲最直接的爱的表现。

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Lucas暖男行为融化人心

当18岁的Lucas推着行李走出闸口，他第一时间并不是整理自己的行装，而是一个箭步上前，熟练地接过妈妈张栢芝的手提包，然后才张开双臂，给了妈妈一个大大的拥抱。这个窝心举动尽显「大暖男」本色。从影片中可见，Lucas身穿白色T恤、黑色长裤，头戴棒球帽，打扮简约帅气。现年18岁的他已经比妈妈高出半个头，高大俊朗。

张栢芝更搂儿子腰

随后，Lucas一手推羰着自己的行李，肩上还背著妈妈的手袋，让张栢芝能轻松地拿著饮品，两人并肩而行。沿路上，母子俩「鸡啄唔断」，张栢芝更一度深情地搂着儿子的腰，眼神中充满了爱，仿佛在关心儿子是否又清减了。不少网民见到这条影片，都指张栢芝和儿子的互动好有爱，另外亦指Lucas好似谢霆锋，有网民亦觉得张栢芝多年来会几个儿子不断付出，现在终于已有回报。

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