方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表

46岁的方力申，从昔日的邻家男孩，到今天成为众人眼中的好丈夫、好爸爸，这一切都与他的太太叶萱（Maple）及新建立的家庭密不可分。方力申与太太叶萱的爱情故事，始于全城热话，叶萱曾是邪教受害者，她勇敢站出来的行为，让无数人敬佩，却也让她背负沉重的心理创伤。方力申坦承，陪伴叶萱走过这段路绝非易事，他曾因无法承受对方处理创伤后的情绪波动，而提出分手。

方力申抵不住压力提分手

方力申回忆道，当时他感到自己的正能量无法战胜那股巨大的负能量，他曾表示：「唔得啦，真系顶唔顺啦！不如分手啦。」然而，出于对彼此深厚的爱与不舍，二人最终没有分开。方力申意识到，真正的爱是在对方最需要时不离不弃，他更坚定地选择与太太携手前行，并深信「爱可以战胜一切」。方力申婚前曾向父母坦白叶萱的过去，是他人生中最艰难的一刻。他当时泪流满面，而母亲听后，走到叶萱跟前拥抱著她说：「无论你将来跟我儿子怎样发展，你也永远是我的女儿。」这份来自家庭的爱，成为了他们最强大的后盾。

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叶萱多谢丈夫实现梦想

方力申女儿方爱嘉的诞生，为他们的家庭带来了新的喜悦与挑战。方力申笑言一家三口的英文名字头，更巧妙地组成了「FAMILY」（Fong, Alex, Maple, Isla, Love, You）。一个新生命的到来，让他和家人感受到最单纯的快乐。叶萱更曾向他道谢，感谢他让她重新相信爱，并实现了在邪教中时不敢奢望的梦想，包括结婚生子，拥有自己的家庭。方力申透露太太的勇敢，启发了许多离教者，让他们也重获新生。

方力申带女儿进行下水礼

近日方力申在IG分享到酒店Staycation的影片，再次印证了他「宠妻宠女狂魔」的称号。原来此行是为了庆祝太太叶萱的生日，影片中温馨满泻。方力申抱著女儿，参观早已布置好蛋糕及礼物的豪华海景套房，为太太送上生日惊喜。作为前奥运泳将，方力申更急不及待为女儿准备「下水礼」，在房内的云石浴缸中，让女儿首次体验游水乐趣，囡囡在爸爸怀中由初时的紧张，到后来开心得不停踢水，笑声不断，场面十分有爱。

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