三一万能合｜Sica多重人格成长记 成日被妈咪追问姜涛行踪｜专访

热爱表演的Sica（何洛瑶）从《全民造星IV》出道，不知不觉4年多，由地下偶像到主流，在电视萤幕上那个抢眼日系风，大癫大丧的单一形象，她形容自己现阶段似动漫《进击的巨人》里的艾连叶卡，「人格多咗，每日都唔同！」这次在舞台剧《三一万能合》分饰3角，性格多变，与主角麦沛东、凌文龙、岑珈其一同寻找自己的真实一面。撰文︰李志宏、摄影︰谭志光

何洛瑶小六接触J-Pop文化

Sica自细就表演欲强，「喺屋企扮动漫人物、唱歌、弹结他，大个就玩埋cosplay。」充满朝气的她，迷上日本动漫、AKB48，也曾在女仆Cafe做侍应，未出道经已有粉丝。她一心入ViuTV，参加《全民造星IV》而入行，「入唔到就继续做地下偶像！」这些年她在不同平台累积经验，笑中有泪的《三一万能合》讲述麦沛东、凌文龙、岑珈其面对各种生活难题，他们想「3合1」变成一个「完美的人」，无忧无虑；Sica则一人分饰三角，「做护士、前度……同秘密！我角色似催化剂，帮佢哋之余都系帮自己。我演前度𠮶part，情节好有共鸣，想睇追女仔招数一定要买飞入场。」

护士、前度与「秘密」的人设，贴合Sica现时状态，她解释像动漫《进击的巨人》里的艾连叶卡，「我未入行前，一味冲冲冲好热血！入行后人格多咗，每日都变！内心好多挣扎、怀疑、迷茫，会成日问自己︰我究竟系边个？做紧啲乜嘢？」

Sica演过几出舞台剧，形容《Di-Dar》节奏快，《三一万能合》Vibe偏向静，要多思考。

Sica在《三一万能合》的其中一个造型，她一人分饰三角包括护士、前度与「秘密」。

Sica同凌文龙、麦沛东、岑珈其影《三一万能合》宣传海报。

何洛瑶太在意别人眼光

Sica入行后，受众与曝光率增加，遭到评头品足，她唱歌曾被网民批评「好难听」、「鸡仔声」，「我好在意别人嘅眼光！畀人踩会唔开心，会暱埋喊……最后都系要面对自己嘅不足。」家人是她的力量，「妈咪超级支持我，佢系姜涛粉丝，成日问我有冇见到佢，我梗系答唔出。」Sica不是首次演舞台剧，彩排、Live表演训练其专注力，「而家出Show唱歌唔会咁易分心，Feel到有压台感。」成长就是既害怕改变又渴望蜕变，「早排录音，监制话我变咗好多，Vibe唔同咗，我听到有少少惊。系我经历、见识多咗而变得表现稳定咗？」其《失真模式》第一次尝试嘶吼（Scream）唱法，网民听到有进步，有人甚至配上动画《我的英雄学院》画面，力撑振奋人心。

Sica唱歌曾被网民批评「好难听」、「鸡仔声」。

Sica不经不觉入行第4年多。

Sica、岑珈其、麦沛东等主演围读《三一万能合》剧本。

何洛瑶勿忘初心

无论演舞台剧还是唱歌，关于表演，Sica形容︰「表演同绘画一样，都系回应紧呢个时代嘅某啲嘢。我呢一刻有种复杂感觉，唔肯定边个先系真正嘅我，而每次表演，都解开内心一个小结。」这就回到《三一万能合》的核心，相信自己，每个人都有优点与不足，都是独一无二。才25岁的她忽然灵机一触，回想︰「系㖞！我参加《全民造星IV》嘅目的，都系想肯定自己真系钟意表演呢件事。我唔会退休！有排做㗎！」

Sica︰「表演同绘画一样，都系回应紧呢个时代嘅某啲嘢。」

Sica演绎《失真模式》第一次试嘶吼（Scream）唱法。

Sica玩cosplay至爱《进击的巨人》。