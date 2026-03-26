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刘晓庆惊传「死于泳池」与亲戚有关 恐属杀人预告 爆曾为钱反目「这么想我死啊」

影视圈
更新时间：14:00 2026-03-26 HKT
发布时间：14:00 2026-03-26 HKT

75岁内地影后刘晓庆早前在80集短剧《锦绣安然》中演妙龄少女，又与45岁男演员金珈有热吻场面，成为话题人物。而近日网上却流传刘晓庆「死于横店游泳池」，事件引起网民关注，更爆出与家丑有关。

刘晓庆旧文翻Loop

有网民于3月24日在网上发文，称刘晓庆在横店的游泳池猝死，网民为增加可信度，提及自己曾准确「爆料」蔡澜的死讯。 不过网民贴出的截图，是刘晓庆在去年6月被传乌龙死讯时，曾亲自澄清的旧文。

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刘晓庆面对「又死一次」昨日（25日）在微博发文怒斥：「刚刚，又看到我去世的消息，这是杀人预告吗？这么想我死啊？」刘晓庆心寒地写下：「本是同根生，相煎何太急」。 并晒出与友人的对话截图，直指散播死讯的造谣者是其外甥靖然。

刘晓庆姊妹反目

有指刘晓庆在妹妹刘晓红儿子靖然出世后，曾接对方到北京抚养，不仅承担其教育费用，又口头承诺将所有财产留给对方，二人关系情如母子。但2012年因刘晓庆再婚，收回遗产继承承诺，因而爆出双方因财产纠纷对簿公堂，传出亲情破裂，其妹刘晓红曾发律师声明否认「卷走财产」。

刘晓庆曾传病危

事实上，刘晓庆已不是第一次传出死讯，去年刘晓庆曾在微博曝光网片截图，见到画面写上：「刘晓庆于2025年6月29日3点07分逝世」。今年2月内地网又再次疯传「刘晓庆凌晨病危」消息，约两小时后刘晓庆在网上发文，以幽默的方式打破谣言。

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