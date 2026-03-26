前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮

68岁的前TVB传奇小生、「阿灿」廖伟雄，淡出幕前从商多年后，近年在马来西亚的事业版图越做越大。继去年在吉隆坡开设占地1.5万呎的「星厨私宴」后，最近再开店「玲珑西刀鱼蛋档」。近日他在YouTube发布新片，高调巡视新店，排场十足，引起网民热议。

廖伟雄「整番部劳斯莱斯」

在「整番部劳斯莱斯 @灿神龙场」影片中，廖伟雄乘坐一辆灰色劳斯莱斯名车到达鱼蛋档门口，当被问到「鱼蛋档一开张，你就买Rolls呀？」，他神气地回应「唔系你估！」。虽然镜头下的他头发与胡子已见灰白，略带不修边幅，神情中透出一丝疲累，但当他从名车下来，步入店舖时，步伐稳健，气场强大，犹如「赌神」登场，尽显老板的威势。

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廖伟雄「整番部劳斯莱斯」

不过，正当大家以为他已豪气买下名车时，廖伟雄在影片中段亲自解画，笑著澄清：「老老实实，部车唔系我嘅，系我朋友嘅。」虽然劳斯莱斯并非他本人所有，但以他近年瓣数越来越多、饮食生意越做越大的势头来看，要购入这样一辆名贵汽车，对今天的他来说似乎也并非难事。而于影片中，见到「玲珑西刀鱼蛋档」面积极大，而且拍摄当日食客极多，有女食客就欢天喜地跟廖伟雄合照，亦有食客表示「鱼蛋档」价钱平、味道好，廖伟雄这间新开的店舖似乎十分成功。

廖伟雄人生起跌极大

廖伟雄的人生旅程可谓起跌极大。他在90年代弃影从商，但过程波折重重，曾因经营卡拉OK被股东骗财，更在1999年因无力偿还40万债务而被银行申请破产，人生直堕谷底。他近日受访时重提旧事，称破产是「一个美丽的误会」，源于为朋友作担保买车，因搬家错过信件而引起。

廖伟雄身体曾响警号

除了财务危机，他的身体亦曾响起警号，一度因左脚轻微中风及右脚痛风而影响活动能力。幸而，如今他表示身体已「OK」，今次露面状态明显比之前好，看来已经康复。从电视明星到破产，再到今日的饮食大亨，廖伟雄凭借其坚韧的毅力，再次证明了何谓「打不死」的灿神精神。

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