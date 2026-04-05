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金像奖2026｜杜德伟凭《风林火山》首提名最佳男配角 星二代曾恋吴君如周汶锜 婚后浪子回头

影视圈
更新时间：22:00 2026-04-05 HKT
发布时间：22:00 2026-04-05 HKT

金像奖2026／最佳男配角丨第44届香港电影金像奖将于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心大剧院举行，当晚ViuTV 99台将进行现场直播。入行41年的杜德伟（Alex）今年凭《风林火山》「李文狄」首获提名「最佳男配角」，不过杜德伟的对手相当强劲，分别有陈湛文《UFO离奇命案》、袁富华《水饺皇后》、黄又南《再见UFO》与及林家熙《拼命三郎》，而杜德伟率先在2026香港电影导演会年度颁奖典礼凭《风林火山》得到「最佳男配角」，自然被视为得奖大热。

金像奖2026丨杜德伟凭《风林火山》提名最佳男配角

杜德伟在电影《风林火山》中饰演的「李文狄」一角，是桥言集团的接班人。这个角色兼具野蛮与脆弱的双重特质，造型突破，头发胡子蓬乱，举止粗俗不羁，与其弟弟李雾童（金城武饰）的俊雅形成鲜明对比，兄弟间的权力之争成为《风林火山》一大看点。杜德伟凭借此角已获得香港电影导演会颁发的「最佳男配角」，并入行逾40年首次获得金像奖提名。

对于获得金像奖「最佳男配角」提名，杜德伟曾表示：「去到我而家呢个阶段，人生仲有呢一个第一次，而且呢个第一次系我从来冇谂过。好多人睇咗都话我个角色好突出，我自己睇呢个系我一个好钟意嘅角色，自己又做得开心，但系当人哋话我做得很好嘅时候，我只不过觉得自己尽力去做，真系冇谂过，收到呢个消息，对我嚟讲系一个好好嘅生日礼物，同时对我现阶段嘅事业系一个好大嘅鼓励。」

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金像奖2026丨杜德伟母为「中国歌后」张露

杜德伟出身于显赫的演艺音乐世家，父母皆为圈内名人，其音乐天赋与表演基因深厚。妈妈是有「中国歌后」美誉的张露，曾演唱《给我一个吻》及《你真美丽》红遍乐坛，爸爸是西班牙裔著名鼓手乐队领班杜少明，自幼在父母的耳濡目染下，对音乐产生浓厚兴趣，杜德伟在1985年参加《第四届新秀歌唱大赛》，击败李克勤、周慧敏、草蜢等对手夺得金奖后，正式踏入演艺圈。 早年以火辣舞曲和前卫形象走红乐坛，多首歌曲如《只想留下》、《拯救地球》等均脍炙人口。歌而优则演的杜德伟多年来曾参演过不少电影演出，包括如在《流氓医生》中与梁朝伟演对手戏，以及在《神偷次世代》中饰演出卖黎明的角色。近年除了《风林火山》，他亦有份参演电影《再见UFO》饰演徐天佑的父亲。 

金像奖2026丨杜德伟曾恋吴君如、周汶锜

杜德伟的过往情史中，最为人所知的是与吴君如的一段恋情。两人分手后，吴君如曾透露是因为一名模特儿介入，而非她身材发福导致情变。之后，杜德伟与名模周汶锜交往六年，曾有指两人一度论及婚嫁，但最终仍以分手收场。2003年，杜德伟曾卷入藏毒风波，形象大受影响；2006年又陷入「召妓」丑闻，对其事业造成不少打击。直到2012年，杜德伟与小他24岁的摄影师李晓冰（Ice）结婚。这段「父女恋」曾不被看好，杜德伟甚至与岳父同龄。然而，两人婚后感情甜蜜，并育有一子AJ。有了家庭后，杜德伟将妻子和儿子放在第一位，成为了爱家好男人。

金像奖2026丨吴孟达对杜德伟影响深远

杜德伟曾表示在演艺路上，吴孟达对他的影响最深。杜德伟和吴孟达在2004年在无锡拍剧集《边城小子》结缘，吴孟达第一天就送他一本《角色的诞生》称这本书对他的影响：「有一次我哋化妆，佢叫我即刻讲出第一对白，我心谂瞓都冇时间，点可能背熟？佢教我读剧本必须由头到尾睇好多次。又有一次去沙漠拍戏，放饭时个饭盒未必会热辣辣，我心谂做歌手是享尽荣华富贵，乜嘢都安排到最好，然后我拎住个冻冰冰嘅饭盒，心谂有冇咁衰呀，点知达哥就喺后面骑骑笑话：『德伟，食啦！』拍戏哋人真系刻苦耐劳。达哥改变咗我好多谂法，教晓好多嘢。」

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日期：2026年4月19日（星期日）
地点：香港文化中心
电视直播：ViuTV 99台（直播连结 https://viu.tv/ch/99
举行时间：红地毡（下午4时30分）；颁奖典礼（下午7时30分）

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