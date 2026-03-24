陈滢罕谈旧爱何猷亨认分手后有阴影 曾要前后脚用膳被Hurt到冇自信 自爆靠交友App识男仔

现年36岁的TVB小花陈滢，入行以来绯闻不断，最为人熟知的莫过于2015年与何鸿燊四房儿子何猷亨的恋情。当年两人同游日本，陈滢更曾与四太梁安琪及何超欣结伴欣赏演唱会，一度被外界视为「何家准新抱」。然而，这段备受瞩目的恋情在维持不足一年后告终。陈滢近日在访问中罕有地剖白，指当年与何猷亨的关系被过度关注，「𠮶个系我唯一一次会公开拍拖嘅男朋友，但佢之后我好惊。首先我惊咗狗仔队，惊咗回应，惊啲人写嘅标题、标签、形容，太Hurt到我所有嘢，令到我好冇安全感同自信。」从而对公开恋情产生恐惧，往后的感情都选择「收得好埋」，甚至与男友出外用膳亦要前后脚离开，避免引起注意。

陈滢仍然单身玩交友App寻男友

对于与何猷亨分开，陈滢重申压力并非来自何家，而是外界对其恋情的过份关心。她表示，两人分手后仍是会互相关心的好朋友，并对恋情告终不感可惜。如今，陈滢形容自己心态已变得更为强大，直言希望可以在香港公开拍拖，即使再被传媒关注或报导，她亦不再畏惧回应。目前单身的她，在爱情中属于「进取型」，透露曾尝试使用交友程式认识对象，对寻觅新恋情持开放态度。

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陈滢决心进修演技

回顾演艺生涯，陈滢坦言并非一帆风顺。她忆述入行初期拍摄隐形眼镜广告时，因NG过百次而被斥责，幸得一位女士提点，才让她意识到需用心揣摩表演。初尝电影拍摄《寒战》时，更因过度紧张而全身僵硬。这些经历，加上后来剧集产量由一年三套锐减至一套都没有，让她陷入事业低潮，不禁自我质疑：「系唔系我唔够好？唔够进取、勤力？系唔系我唔识花言巧语？」连串的打击促使她下定决心，前往北京进修演技，提升自己。

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