79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因

79岁的「秋官」郑少秋近年淡出幕前，生活低调，已久未公开露面。早前，一段7年前郑少秋与粉丝见面的影片在网上被疯传，片中他身形瘦削，引发外界对其健康状况的忧虑。更有网民好奇郑少秋久未现身的原因，会否跟几年前丧女一事有关。今日（24日）郑少秋趁农历生日公开回应近况。

郑少秋亲自报平安

就在粉丝们为旧片议论纷纷之际，适逢近日是郑少秋的农历生日，一个名为「秋官艺术馆鲜动网络」的微博帐号发布了一则署名「秋哥」的感言，相信是郑少秋亲自向关心他的粉丝报平安。

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郑少秋关心香港与世界大事

郑少秋在文中写道：「有收到大家的祝福和关心，在这退休时间我生活节奏放慢，但还是有做些运动，做些自己喜欢的事。交际应酬我一向都不喜欢，所以你们较少见到我，不要担心！这半年来世界和香港都发生不幸事件！希望大家生活开心，身体健康，世界和平！」估计郑少秋是想表示有关注大埔宏福苑大火一事，以及近来全球关心的伊朗局势。

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