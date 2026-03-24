《逐玉》张凌赫爆红陷「变脸」疑云？ 网民对比青涩校草到古装美男进化史

内地新生代男神张凌赫凭借内地古装剧《逐玉》爆红，人气高企。然而，有网民近日在Threads上质疑道：「现在最红的张凌赫不同剧长得差真多」，该网民对比张凌赫不同时期的照片，质疑张凌赫外貌并非「纯天然」，随即掀起一阵讨论热潮。

张凌赫出道前旧照流出

随著讨论升温，张凌赫出道前的旧照也被网民翻出。其中一张流传甚广的中学照片中，他模样清秀，气质干净，被大赞是「校草」级别的靓仔。另外，在一些出道前的试镜照中，当时的张凌赫脸上还带著一些未褪去的婴儿肥，整体气质略显青涩，但五官轮廓与现在并无太大差异。

对于「变脸」的质疑，许多粉丝和网民纷纷为张凌赫平反。他们将张凌赫从出道至今的照片进行详细比较，认为其五官变化不大，力证他是「纯天然」的。有网民留言分析：「他出道前就长这样了，像在《宁安如梦》等剧中感觉不同，完全是妆造的原因，他五官纯天然的！」粉丝认为，不同的角色设定、化妆技巧及拍摄角度，都会对演员在镜头前的样貌产生巨大影响，而这正是张凌赫在《逐玉》中特别出众的原因之一。

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不少网民认为张凌赫属于左边脸线条较圆润，而右边则轮廓分明，加上锐利眼神及高挺鼻梁，令张凌赫变得气场强大。网民讨论：「气质不一样，你们自己20岁跟25岁还不是不一样」、「牙齿矫正得很好啊」、「他是轮廓可以 很好通过化妆打光调整」、「他不是以前很胖减肥变瘦的吗，五官纯天然的，只是笑起来会有很多纹」，更有网民认为是「（化）妆造（型）立大功」。

张凌赫是理工学霸

张凌赫与田曦薇主演的古装剧《逐玉》，在爱奇艺、Netflix同步上线，更在收视排行榜上夺冠，远超同期陆剧。张凌赫饰演气质清冷，但有勇有谋的落难侯爷「谢征」，深受粉丝喜爱。28岁的张凌赫曾梦想做科学家，其数学、物理科目成绩优异，2016年考入南京师范大学的电气与自动化工程学院，如非入娱乐圈，有机会成为电机工程师。

张凌赫身高达190

张凌赫拥190厘米身高，于2020年演出网路剧《少女大人》出道，之后在《苍兰诀》、《云之羽》、《宁安如梦》、《度华年》、《爱你》、《樱桃琥珀》收获人气。张凌赫早前在宣传《逐玉》时，在节目的画画环节中，开玩笑称自己的画像：「我感觉出生在东南亚。」陷入失言风波，要在网上留言道歉，强调「绝无歧视本意」。

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