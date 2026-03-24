潘小文因被捕令陈年同性绯闻翻hit 激动谈与陈自瑶「揽颈激吻」真相 黑面斥李婉华：审犯咁审

一间外科口罩制造商在疫情期间，涉嫌利用虚假资料，成功向银行骗取一笔高达600万港元的贷款。警方商业罪案调查科于3月20日展开拘捕行动，共拘捕4男2女，被捕人士包括近年转型为KOL的资深传媒人潘小文。此案亦令她与TVB花旦陈自瑶（Yoyo）于2005年的一段同性绯闻再次引起关注。潘小文当年被指与陈自瑶在沙滩揽颈激吻，今日（24日）潘小文如常跟李婉华做网上直播节目，被李婉华追问这段同性绯闻，表现得非常激动。

潘小文日前被捕：人在做，天在看

潘小文日前被捕，事后就事件在facebook发言：「人在做，天在看，真的假不了，假的真不了！废话小说，讲完。」潘小文未因此暂停出镜，今日与李婉华继续做网上直播节目，开场即被李婉华追问当年与陈自瑶的同性绯闻，表现得非常激动，连环炮轰旧事被重提。对于李婉华在节目中再提起此事，潘小文黑面兼对李婉华表达不满，她说：「朋友啰……唔好问啦喂！哎呀，做咩事要讲呢啲嘢呀？审犯咁审！」李婉华认为陈年绯闻再被炒热，在自己有份的节目更应该回应一事，让潘小文作出澄清。

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潘小文公开陈年绯闻真相

潘小文强调，事件已经过去近二十年，她语带激动表示：「我唔明点解我出咗事，就要攞返啲咁旧嘅嘢出嚟讲！」她愈说愈激动，似乎对这段往事被不断重提感到极大的困扰与无奈，潘小文表示自己是娱乐记者出身，明白被翻炒旧事亦是在所难免，但对于连累陈自瑶感不好意思。潘小文更公开当年传出绯闻的真相，指二人被偷拍当下只是在聊心事，「好倾啲嘅朋友啫，即系有时你有啲好倾啲嘅朋友，『唉，好攰呀，借个膊头嚟挨吓』，咁咋嘛！𠮶阵时佢成日要开工，咁啱顺路咪兜佢出去啰，咁咋嘛！事实上艺人同记者都可以系朋友。」潘小文回应时一度愈说愈大声，当李婉华质疑她表现好激动，她否认情绪激动，只是喉咙不适而已。

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陈自瑶亦就女儿恋情曝光，曾开腔回应：「谢谢大家关心！亦希望大家能理解，每个孩子的成长都需要