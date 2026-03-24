前TVB花旦马赛转行做中医？高清镜头直击自拮一部位放血 网民感叹揾食艰难

现年38岁的马赛（现名马菀迎），参选港姐赢得季军入行，曾因负面新闻而要返回内地发展，现时成功转型为健康美容KOL。近日马赛分享自己趁著假期，前往学习中医针灸，她坦言自己「系好惊针嘅」，但今次要落手针向自己，还要亲自放血，马赛为吸引流量自己拮自己，网民感叹在内地揾食艰难。

马赛靠针灸放血吸流量

马赛在片中透露自己参加了内地的一日针灸体验营，首先学习下针，但她多次刺向海绵，也未能成功，为了克服恐惧，马赛决定先从放血针开始。影片中，她手持采血针对著自己的手指，紧张犹豫了许久，才终于鼓起勇气扎下，成功放出「第一滴血」。在这次突破后，她信心大增，接著在老师指导下，亲手于自己的「足三里」及手臂的「曲池」等穴位下针，最厉害是她一边针拮自己，还可以一边拍片放上小红书。

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马赛转型当上健康KOL

马赛近年以健康KOL闯出名堂，更做埋生招牌，亲自试饮自己旗下品牌健康产品，在影片中，她多次大特写自拍皮肤状况，白滑紧致，完全看不出真实年龄。马赛表示本来她想低调出席活动，但戴著口罩的她，仍很快被其他同学认出，但他们也是热衷于学习中医针灸，对她没有太大打扰。

马赛曾因不雅片风波形象插水

回顾马赛的演艺路，她曾是TVB力捧的花旦，主演过《当旺爸爸》、《名媛望族》等剧集。然而，2013年爆出与内地女制片人汪子琦的同性恋情及不雅影片风波，使其形象大受打击，最终移居内地发展。近年她成功翻身，不仅与纪姓商人结婚并育有一女，更创立自家健康品牌「赛百草」，摇身一变成为商界女强人。

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