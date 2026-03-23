吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份

今日（23日）TVB节目《东张西望》的「正义女神」吴幸美，在个人IG上惊喜宣布结婚喜讯。她大方分享了多张唯美的婚礼照片，并写下甜蜜宣言「相爱、相依、相守、直到白头」，正式与丈夫Sammy携手步入人生新阶段。她接受TVB娱乐新闻台访问时，以八字形容新婚丈夫，并表示于初相识时已认定对方为Mr Right，希望和对方厮守终身。

吴幸美对老公有赞冇弹

吴幸美今日宣布成为人妻，她接受TVB娱乐新闻台访问，她表示和对方拍拖1年多就决定结婚，是因为觉得跟另一半甚有缘份，甚至在初相识的时候，已经认定对方，希望和他未来一起生活组建家庭。谈到对老公的评价，吴幸美有赞冇弹，并表示认为对方「善良老实、三观一致」，并强调走在一起之后，每日都过得好开心，所以「过咗年几就想结婚」。而因为丈夫是圈外人，所以二人决定婚事低调进行。

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吴幸美婚礼现场极温馨

从照片中可见，吴幸美的婚礼在一个能俯瞰城市景色的户外天台举行。 现场以粉色和白色系鲜花为主，打造出一个既浪漫又典雅的花拱门。 在阳光与众多亲友的见证下，一对新人交换戒指、签署结婚证书，并甜蜜亲吻。

吴幸美：以全新人妻身份主持《东张》

入行23年的吴幸美，在家中是独生女，早年为分担家计，一直以事业为重，每星期工作长达六至七天，鲜有应酬。她曾在访问中表示，入行后只谈过一次恋爱。如今觅得良缘，许多网民都纷纷送上祝福，替她感到高兴，吴幸美亦表示「未来将以全新人妻身份主持《东张》，并承诺继续努力工作。\

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