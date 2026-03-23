陈小春大仔留学英国？应采儿带子仆出国际 Jasper于伦敦地铁滑行乘客侧目 慈母反应网民哗然

陈小春近年荣升政协，但没有放弃演艺事业，与应采儿更是家庭幸福。他的长子陈昊廷（前名陈胤捷；Jasper）自从4岁时参与内地亲子真人骚《爸爸去哪儿》后，其精灵可爱形象深入民心，备受观众喜爱。转眼间，Jasper已经12岁，早前被传获父母安排到英国留学，近日应采儿分享带Jasper同游伦敦的影片，可见Jasper暴风式成长，只是童心未泯，在地铁车厢内坐著行李箱滑行转圈，之后更不慎仆倒，但他依旧笑得十分开心，惹来其他乘客侧目，网民纷纷指应采儿要好好管教囝囝。

应采儿带囝囝游伦敦出洋相

片中应采儿和Jasper以游客视角走访伦敦，四处游览。久未露面的Jasper穿著时尚的连帽卫衣及棒球帽，暴风式成长，已经成为了一名小帅哥，他熟练地在售票机购买地铁车票，非常独立，让应采儿也忍不住称赞儿子「超级Smart」、「很cool」，Jasper面对镜头亦充满自信，只是很快已经展现出他调皮一面。

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Jasper地铁车厢坐行李车滑行

镜头一转，应采儿带著Jasper搭上了地铁，Jasper童心大起，将行李箱当成滑板车，坐在上面于车厢中滑行。他一手抓住扶手，一手控制行李箱拉杆，玩得不亦乐乎，脸上挂著灿烂的笑容，应采儿全程未有制止囝囝，反而一直拍片，附近的乘客不断望向Jasper，幸好当时车厢内乘客不多，未有撞到别人。正当Jasper得意忘形地滑行时，他突然失去平衡，整个人向前仆倒，重重地摔在地上。不过Jasper并未因此感到尴尬或哭闹，反而哈哈大笑，网民纷纷表示应采儿虽然给与囝囝自由发展，但却有点疏于管教。

Jasper懂中英法文被赞语言天才

Jasper小小年纪，已经遗传了父母的演艺细胞，曾跟著爸爸陈小春参加内地综艺节目《爸爸去哪儿》，之后他不仅外型蜕变，口才更是了得，曾经以英文作出长达9分16秒的演讲，成为热门话题。Jasper现时除了懂得两文三语外，更懂得法文，被网民赞他是语言天才，父亲陈小春更对儿子笑说「国家以后的外交部就靠你了」。

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Jasper遗传父母演艺细胞：