「周星驰爱将」暴瘦惹健康疑虑 零滤镜真样满面皱纹头发稀疏 去年底被目击用拐杖出入

现年60岁的谷德昭，曾因拍摄多部周星驰经典电影，而广为人知，近年他的身形再次受到大众关注。今早(23日)，他分享自己主持商台节目《在晴朗的一天出发》的近照，在零滤镜下，不仅身形暴瘦，脸上更布满皱纹，头发亦显得稀疏，苍老的模样让不少人惊呼「认不出」，令网民纷纷揣测他的健康状况。

谷德昭主持电台节目暴瘦脱相

在直播间工作的照片可见，谷德昭脸颊明显凹陷，眼窝深邃，昔日充满喜感的双下巴消失无踪，取而代之的是深刻的法令纹和眼角皱纹，与过去在银幕上那个体重超过200磅、形象幽默诙谐的「肥仔」导演形成极大反差，瘦到脱相的他，网民纷纷表示已经认不出本尊。

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谷德昭去年被捕获用拐杖出入

事实上谷德昭清瘦的形象已维持一段时间。早在去年底，已有网民在张学友演唱会上捕获他的身影，当时他已明显消瘦，甚至需要手持拐杖辅助步行，那时的状态已引起一阵讨论。谷德昭事后亦在IG上载了在演唱会海报前的照片。尽管已使用滤镜，但脸上及颈部的皱纹依然清晰可见，与过往圆润的「肥谷」形象相去甚远。如今数月过去，从近照看来，他的体型似乎比之前更加消瘦，令外界对其健康状况的担忧有增无减。

谷德昭演出周星驰经历电影

谷德昭早年凭借在周星驰电影《食神》中饰演「唐牛」及《唐伯虎点秋香》中的「对穿肠」等经典角色而深入民心。此外，他亦是著名导演及编剧，执导过《行运超人》、《家有囍事2009》等多部脍炙人口的喜剧电影。近年谷德昭身形愈来愈瘦，惹来健康响警号的疑虑，而与他相恋18年的女友林子萱，陪伴谷德昭经历了人生的起伏，可说是他的最强后盾。

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