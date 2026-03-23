丁当化身「小辣椒」成都开唱 孖萧景鸿合体唱《可以是朋友》 暖心邀抗癌康复情侣欣赏演唱会

丁当将于4月18日登上高雄巨蛋举行《夜游 A Night Tour》夜未眠巡回演唱会，在票房即将完售的热烈支持下，气势持续攀升。丁当昨日率先于四川省体育馆开唱，将《夜游 A Night Tour》演唱会带往成都，抢先与当地歌迷打造「夜游不夜城」，用音乐串联更多城市与回忆。本次她特别加码演唱《只是不够爱自己》，更是在巡演舞台上首唱新歌《最痛的遗憾》，也特别邀请「固定朋友」萧景鸿（阿弟）担任嘉宾，合体带来最原汁原味的《可以是朋友》，二人默契十足。

丁当大红色紧身热辣装现身

丁当身穿大红色紧身热辣劲装火力全开，一连带来《夜游》、《夜猫》、《都是月老惹的祸》、《Natural High》等歌曲。首次于成都开唱，丁当也被当地热辣美食彻底「洗礼」，演唱会以一身大红造型登场的她，自封是「成都小辣椒」，与城市氛围完美呼应。丁当也感动准备多首经典情歌《冷血动物》、《猜不透》、《我爱他》等，掀起全场大合唱；其中在演唱《你为什么说谎》时，全场响亮合唱的歌声更让她震撼不已，直呼是「有史以来最大声」的一次！

萧景鸿与丁当合唱《可以是朋友》

这次成都演唱会特别邀请萧景鸿（阿弟）担任演唱会嘉宾，与丁当合唱《可以是朋友》，两人默契十足感动全场；阿弟更首次带来独唱版本的Energy经典歌曲《某年某月某一天》，勾起满满回忆。阿弟分享，这是他首次以个人身分来到成都演出，距离上次与Energy一起到成都演出已是十多年前，「很开心可以旧地重游，也希望让成都还不认识我、不认识Energy的朋友可以认识我们，期待回归后还有机会再来成都！阿弟全力以赴唱完第一首歌就忍不住喊「热」，丁当与全场歌迷立刻起哄，要求「加码福利」，阿弟也豁出去大方脱下外套秀出精壮手臂，瞬间引爆尖叫声。

丁当分享一对情侣温暖故事

丁当首次在成都带来萨满鼓演出，即兴唱诵原始摇篮曲，将最纯粹的声音献给现场歌迷，也希望大家能在她的歌声中敞开心胸，释放情感、彼此疗愈。演出中，丁当也分享她看到一对情侣的故事深受感动，并邀请他们到场观赏演唱会——女孩曾罹患癌症，在过程中受到许多善心人士的无私帮助，康复后两人决定将这份爱延续，在医院附近设立爱心小屋，提供患者免费住宿与餐食，成为陪伴他人的温暖据点，为许多家庭减轻压力。丁当感性说：「谢谢你们把自己的经历转化为力量为更多人服务，真的非常感动。」