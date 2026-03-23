袁伟豪老婆育儿再掀争议 张宝儿用广东话教大仔读英文绘本 竟引网民激辩教育手法

「内衣大王」千金、前港姐张宝儿跟袁伟豪结婚后，开始淡出幕前，二人前年迎来大仔「袁咕碌」，去年再添细仔，组成一家四口的幸福家庭。张宝儿不时在小红书，分享育儿心得，近日她跟囝囝一起阅读英绘本《Pip and Posy》，但全程以广东话讲故事，而牙牙学语的袁咕碌，也用广东话回应，场面温馨，想不到马上引起网民对中英启蒙语之争。

张宝儿用粤语跟囝囝沟通

近日张宝儿分享跟袁咕碌互动片段，她和囝囝一起阅读英文绘本《Pip and Posy》，张宝儿首先以标准的英语读出书名，随即无缝切换到流利的广东话，生动地为儿子讲述故事内容，她指著书上的图画，用充满感情的语气说：「Pip有一个气球啊」、「哇，好大嘅气球，系红色嘅！」。整个过程，张宝儿都以广东话与儿子互动，而袁咕碌也全神贯注，不时伸出小手触摸书本，模仿妈妈「笃爆」泡泡的动作，又跟著说「摸吓气球」、「哥哥大力笃」，袁咕碌样子十分可爱，但这一段天伦乐片段，却引起网民热议。

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张宝儿广东话读绘本引起争论

张宝儿取出英文绘本，却全程用广东话讲故事，网民留言说「想听宝儿讲英文版」，该名家长认为既然是英文绘本，就应该用英文教学，为孩子进行「英语启蒙」，她还分享自己的经验：「我在家用英文教，因为在做英文启蒙，买了一批英文绘本作为启蒙阅读。」该名网民认为要把握孩子学习语言的黄金时期，尽早营造全英语环境。但亦有不少网民力撑张宝儿，「而家好多小朋友唔识讲广东话，先教母语重要啲」、「有钱人嘅仔女，点会只识一种语言，教先教后其实差别不大」、「你理得人点教仔啫」、「语言嚟讲，其实广东话难过英文，学广东话先都啱」。

张宝儿外国名牌大学毕业

张宝儿家境富裕，在伦敦大学学院人文地理系毕业，又是宾夕凡尼亚大学禾顿商学院工商管理硕士，说得一口流利英语，但仍选择跟囝囝用粤语满通，网民认为她在巩固囝囝母语根基，有助于孩子理解和吸收故事内容，培养阅读兴趣，至于学习英语可留给学校，也有网民分享自身经验，指出在家中跟小朋友讲广东话，完全不影响在学校学习普通话。张宝儿用广东话母语简单跟囝囝互动，却引来中英启蒙语争论，确是始料未及。

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