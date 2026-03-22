李丽珍女儿许倚榕认将结婚 晒钻戒公开正版求婚片 与富贵未婚夫张明伟甜蜜合照

「性感女神」李丽珍日前爆28岁女儿许倚榕获富家子男友张明伟求婚，预告即将嫁女。今日（22日），许倚榕在IG正式公布喜讯，证实已接受张明伟的求婚，并大方分享「正版」求婚片段及与未婚夫张明伟的合照，甜晒巨型钻戒。

张明伟雪地下跪曾称「玩大咗」

许倚榕与张明伟结婚喜讯的公布方式一度令人看得一头雾水。早在本月19日，许倚榕已在IG上载一段在雪地拍摄的影片，片中可见男友张明伟单膝跪地，状似求婚，她更兴奋留言：「I said YES！」（我愿意！），引来大批圈中好友及网民留言恭贺。

然而，张明伟却在留言区回复「玩大咗」，让外界对求婚的真实性顿生疑惑。直至昨日（21日），母亲李丽珍亲自向传媒证实，女儿确实已被男友张明伟求婚成功，让这宗喜事获得确认，同时亦令曾拍摄《爱回家之开心速递》的张明伟家境再掀讨论。

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许倚榕晒钻戒证婚讯

为免再生误会，许倚榕今日索性公开真正的求婚片段和照片，公告天下。从影片中可见，在一个被白雪覆盖、阳光普照的海边，张明伟在灯塔旁向许倚榕单膝下跪，场面极度浪漫。许倚榕亦上载了与未婚夫张明伟的温馨合照，并大方展示手上闪亮的钻戒，脸上挂著幸福的笑容。她更配文写道：「Just us, at the edge of it all. 在世界边端，只有我们。」字里行间洋溢著待嫁的喜悦。

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