前TVB「亿万驸马」晒20张政府罚单拖欠一项费用 亲笔信求情揭「欠债」原因

现年41岁的高钧贤，前年宣布与年轻10岁的亿万身家女友黄梓漫结婚，翌年诞下女儿高子琳，他近年虽然事业重心转往内地，但仍要过著中港两边走的奔波生活，更让他意外陷入罚款风波。近日高钧贤在IG分享，20张来自香港「易通行」的缴费通知书，场面相当「壮观」。他无奈表示：「作为一个香港好市民，$8隧道费，$183 x 20张已经交咗啦！」高钧贤解释自己因为换车，忘了重新设定自动缴费，加上新年去了旅行，他更以手写信求情，希望可以酌情处理。

高钧贤欠交隧道费遭20倍罚款

高钧贤展示的逾期未缴隧道费及附加费账单，涉及青沙管制区、西区海底隧道等多条主要干道。以其中一张为例，原本仅$8的隧道费，因为逾期未缴，被征收了高达$175的首笔附加费，总额瞬间飙升至$183，20张罚单累积下来，总金额高达数千元。高钧贤解释，全因早前换了新车，一时大意忘记重新设定自动缴费，加上新年期间去了旅行，而他虽然已经交了罚款，但仍付上手写信求情，希望可以豁免部分费用。

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高钧贤购入豪宅助囡囡入名校

高钧贤婚后成为亿万驸马，近年虽然长驻内地，间中都会返港工作，高钧贤与太太黄梓漫及女儿高子琳定居深圳，租住南山一个2,500呎的单位，连同太太与前夫所生的一对子女，一家五口乐也融融。高钧贤早前表示，家庭开支庞大，每月高达6位数，而为了让女儿将来能在港入读名校，他更豪掷2,250万，购入九龙塘毕架山一号豪宅，富贵生活令人羡慕。

高钧贤太太身家曾暴涨27亿

高钧贤太太黄梓漫是美容公司「美妍堂」的创办人，该公司成功在美国纳斯达克上市，股价一度飙升逾六倍，令其身家暴涨至超过27亿港元，但去年公司遭美国证券交易委员会，以股价涉嫌人为操纵为由勒令停牌，黄梓漫生意遇上阻滞，高钧贤为数千元罚款写求情信，以行动表示跟太太一起共度难关。

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