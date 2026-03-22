翁静晶回应雪梨被性骚扰内幕 揭公开秘闻时机 澄清不后悔嫁刘家良：归咎于自己嘅选择

翁静晶昨日（21日）出席「燃点真爱」（CHEERS）慈善团体于香港举行隆重的成立典礼活动时，就早前在YouTube频道「危险人物2.0」影片中，引发热议的言论作出回应，澄清没有后悔嫁给刘家良。她坦言并非后悔这段婚姻，而是后悔在人生的交叉点上，因年轻任性而作出的选择。此外，她亦谈及刘家良骨灰的后续安排，以及早前与雪梨讨论的圈中性骚扰话题，并透露已将许多秘闻拍成影片，计划在自己身故后才公诸于世。

翁静晶澄清「后悔论」

对于早前在影片中发表心声，被解读为「后悔嫁给刘家良」，翁静晶在访问中澄清，大众对此有所误解。她解释：「我冇后悔嫁畀刘师傅，后悔嘅系，喺人生交叉点上，我其实可以有不同嘅选择。」她表示，当时除了选择成为夫妻，也可以选择只做刘家良的好学生或好朋友，并将更多精力投放在学业和事业上，但当时的自己选择了「轰轰烈烈的爱情」，她表示：「唔好归咎于他人，而系归咎于自己嘅选择。」

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翁静晶后悔年轻时太任性

翁静晶坦言，这份「后悔」是源于自己年轻时的「任性」，选择了听从自己的心意，而没有听从妈妈的劝告。她分享其母亲的智慧之言：「如果我帮你拣老公，拣错咗你可以返嚟对住我喊；但你自己拣嘅，你就要自己承担责任。」翁静晶笑言，人生经历让她明白，最好的选择往往是「听妈妈的话」。

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翁静晶将秘闻拍成影片

当被问及早前与好友雪梨在影片中，谈到对方未成年时曾被圈中人性骚扰一事，翁静晶被追问该「加害者」的身份，翁静晶表示她没有追问过雪梨，因此并不知情。

然而，她透露自己已将许多不为人知的经历和秘闻，包括一些案件的内幕、与大人物的通话等，预先录制成影片。她表示，这些影片有如她的「回忆录」，将会等到自己离世后才会公开，以避免在世时引起不必要的法律问题或纷争。她强调，这样做的目的是为了将真相作为历史纪录保存下来。

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翁静晶再婚变幸福少奶：

刘家良骨灰暂放虚云寺

翁静晶亦提及亡夫刘家良骨灰的处理进度。她透露，自骨灰被盗回后，目前暂时安放在虚云寺，但家人之间对于最终的处理方式仍未达成共识。方案包括将骨灰分成数份，由原配子女、刘家荣及刘家班的后人各自供奉，或进行海葬、制成纪念饰品等。翁静晶明确表示，为免再次发生被盗事件，绝不会将骨灰放回宝福山。她忆述，当时盗窃者曾索取赎金，但她坚决拒绝，并表示宁愿将钱捐出。她赞扬香港警民合作无间，令绑架勒索在香港没有市场，相较之下，马来西亚曾发生50宗同类案件，受害者家属至今仍未寻回先人的骨灰。

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