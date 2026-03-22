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78岁汪明荃补习认真钻研AI 呼吁提供好玩AI工具 年轻网民自愧不如：阿姐无极限

影视圈
更新时间：18:00 2026-03-22 HKT
发布时间：18:00 2026-03-22 HKT

现年78岁的汪明荃，永不言休的学习精神，向来为人津津乐道。继早年独创「汪阿Tag」成为全城热话后，近日她在IG投下震撼弹，正式宣布：「我开始认真学用AI喇！」她以亲切的口吻与粉丝分享，表示自己正「由零开始，慢慢试吓」，虽然自认还是新手，正在跟朋友学习，更虚心向网民求教，希望大家能留言分享使用AI的心得或好用的工具，网民更发现汪明荃学习AI，枱上有一份笔记、平板电脑，加上她的手机，是一位认真学习的好学生。

汪明荃宣布学习AI

近日汪明荃分享自己开始学习AI，她分文表示「Hello～今日正式同大家讲，我开始认真学用AI喇！由零开始，慢慢试吓，虽然而家仲系新手，但已经觉得好有趣，好多新嘅可能性等紧我去发掘，之后会同你哋分享学习过程入面啲小发现、好玩嘅AI工具，或者一齐试吓整啲靓内容。你哋有冇用过AI？最钟意用佢做啲咩？欢迎留言分享你嘅心得或者推介呀，我好想听。」汪明荃学习十分认真，枱头除了笔记、平板电脑，加上数部手机等，跟朋友学完AI后，她们便一起到餐厅用膳，相信汪明荃要请食饭当作学费。

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汪明荃学习使用社交平台

汪明荃出名「活动老，学到老」，她的学习轨迹清晰可见，曾经学习使用IG，分享日常点滴，先是因不懂「标注」（Tag）朋友，而直接在照片上手写对方名字，意外创造出经典的「汪阿tag」，但踏入马年，网民便发现她已经有新的突破。

汪明荃马年有「汪阿Tag」进阶版

农历新年期间，MIRROR成员吕爵安、卢瀚霆及李骏杰，到她与罗家英家中拜年，事后汪明荃在IG分享合照，已尝试使用标注功能标注三人，虽然最后只成功标注到卢瀚霆，但已被网民激赞是「汪阿tag」的进化版，现在她不再局限于社交平台的基本操作，而是直接跨越到AI领城，让不少网民衷心佩服，纷纷留言表示：「阿姐认真学，随时劲过后生仔啊」、「阿姐无极限」、「就快80……真心佩服」、「哗，好叻呀，加油」、「真佩服，孜孜不倦学习，不断充实自己」。

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汪明荃农历年于豪宅大搞派对：

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