翁静晶炮轰王晶提陈百强死因：画花佢形象 《喝采》结缘传绯闻 Danny叫翁女侠扮女友见家长

已故乐坛巨星陈百强（Danny）逝世至今近32年，风采依然长留歌迷心中。然而，著名导演王晶近日在其个人频道上，重提陈百强的死因，认为与事业落差及心理压力有关，更直指其「声线音域不广」，言论惹起极大争议。陈百强的挚友翁静晶在出席活动时，直言不屑王晶消费故人的行为。

翁静晶斥王晶画花陈百强形象

对于王晶的言论，翁静晶表示，作为朋友，应有的原则是为对方保守秘密。她愤慨地说：「首先人已经唔喺度，你讲出嚟人哋冇得辩驳…人哋短短嘅一生就系塑造呢个形象，点解你要喺佢唔喺度嘅时候，画花佢嘅形象呢？」她补充指：「你讲出嚟，唔系伤害到走咗嘅人，而系伤害咗佢嘅屋企人。同埋陈百强歌迷会嘅人系好锡陈百强，无论陈百强又好、张国荣又好，都有好多好锡佢嘅歌迷喺度。人哋短短嘅一生就系塑造呢个形象，点解你要喺佢唔喺度嘅时候，画花佢嘅形象呢？我觉得唔应该咁样做啰。其实死因喺死亡证已写得很清楚，想公开死因，都必须由家人出嚟交代。」

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翁静晶拍下「秘密」影片待死后公开

在访问中，翁静晶亦透露一个惊人消息。她表示，自己已在《危险人物2.0》节目中录制了多段影片，内容包含许多城中大人物的敏感秘密、她自身的经历，以及当年曾性骚扰她的人的身份。她坦言：「啲片等我死咗就会公开…拍低系惊老来自己唔记得晒。」此举犹如为自己撰写一部最真实的回忆录，待她百年归老后，真相才会公诸于世。

翁静晶陈百强屡传绯闻

翁静晶与陈百强因合作电影《喝采》而结缘，被外界誉为「金童玉女」并屡传绯闻，但她澄清两人的关系更像「兄弟姊妹」。她形容自己性格像男生，而Danny则较温柔，一刚一柔，成为挚友。「他觉得被人欺负的时候，我一定会扑出来帮他出头。」

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翁静晶曾扮陈百强女友

为了让陈爸爸放心，陈百强更曾请求翁静晶假扮其女友。翁静晶曾指陈百强叫她扮他女朋友，去中环饮茶就去陈爸爸的金宝表行「坐下」，带她去卡地亚舞会见陈爸爸。在舞会上，陈百强忙于应酬，反而是绅士风度的陈爸爸，因不忍见她被冷落，主动与她共舞，给她留下了非常慈爱的印象。

翁静晶自责未能改变陈百强命运？

这段经历也解释了为何在陈百强的丧礼上，当她看到心碎的陈爸爸时，会哭成泪人。她感触地指，当年因已与刘家良师傅在一起，无法再像从前一样，半夜接听陈百强的电话并开解他，她甚至觉得，若自己可以多一点时间陪对方，他会否有不同的命运。