李丽珍女儿被求婚｜张明伟靠《爱回家》入屋出身富裕  父获封太平绅士母曾任职教育局

现年36岁，因饰演《爱．回家之开心速递》中「佐治」一角而为人熟知的张明伟，近日向李丽珍女儿许倚榕求婚成功。许倚榕日前在IG发布了一段在雪地中，张明伟单膝跪地求婚的浪漫影片，并甜蜜配文「I said YES！」，正式宣布婚讯，收获大量祝福。即将荣升外母的李丽珍，盛赞这位准女婿十分入面值九分。

张明伟曾当TVB助导

张明伟毕业于世界顶尖学府——美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）传理系，绝对是名副其实的学霸。2010年返港后，他首先加入TVB担任访谈节目《今日VIP》的助理编导。然而，出于对幕前工作的热爱，他毅然报考第25期艺员训练班，并于2011年正式签约成为TVB艺员。

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入行后，张明伟参演过多部剧集，最终凭借处境剧《爱．回家》中的「佐治」一角成功入屋，知名度大增。尽管如此，他心中始终怀抱著音乐梦。2022年，他选择离开TVB，专心发展音乐事业，目前是乐队「Charming Way」的主音及结他手，以独立音乐人的身份活跃于乐坛。

张明伟出身显赫之家

张明伟的家庭背景相当显赫。他的父亲张永森不仅是一位律师，更是自由党的创党成员之一。张父在1993年已获委任为太平绅士，并先后于2009年及2016年获颁荣誉勋章及铜紫荆星章，在政商界均有重要地位。其母亲同样来头不小，曾是一名英文老师，更在教育局负责特殊教育工作。有网民更发现，张明伟的妈妈与TVB视后李司棋惊人「撞样」。即使出生在如此富裕的家庭，张明伟曾表示，家人对他最大的支持并非金钱，而是给予他无限的自由去追寻自己的音乐梦想。

李丽珍亲自撮合张明伟和女儿

据悉，张明伟与许倚榕的这段美好姻缘，是由准外母李丽珍一手撮合。李丽珍在一次饭局上认识了张明伟，并对其才华和认真的工作态度极为欣赏。她曾公开大赞：「呢个男仔好上进，做事认真。佢识作曲、填词、唱歌，虽然唔系一炮而红，但我欣赏佢好努力。」

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