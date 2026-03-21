BTS光化门回归骚获4万观众撑场 直认重返舞台前感焦虑紧张 RM脚踝受伤全程坐或企定定

暌违3年5个月之后，BTS（防弹少年团）终于以7人完整阵容重登舞台。今晚（21日）他们在光化门广场举行「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」演唱会，除了现场近4万名观众撑场之外，演唱会亦透过Netflix在全球同步直播。

Jungkook、Jin久未体验公开演唱感受

演唱会以队长RM一声「Hello」展开序幕，接着BTS以第5张正规专辑《ARIRANG》的歌曲《Body to Body》炒热气氛，然后陆续唱出《Hooligan》、《2.0》、《Aliens》和《FYA》等新歌。Jungkook说道：「今天是第一次公开演唱这些新歌。我很紧张，但也非常开心，感觉很新鲜。已经很久没有公开演唱了，所以很激动。」Jin亦同意道：「我也很激动，因为已经很久没有公开演唱了。上台前我说过：『我肯定会紧张得发抖，但我已经准备好要来个『麦克风掉落』了。结果『麦克风掉落』的瞬间就过去了。现场气氛真的很好，看到大家喜欢这些新歌，我也感到非常振奋。」

Suga、V表示能在光化门演出感荣幸

Suga则提到了主打歌《ARIRANG》和光化门演出的意义，他说：「能够在韩国最具历史意义的地点——光化门演出，我们感到非常荣幸。这张专辑我们尤其想展现我们自己的特色，所以选择了《ARIRANG》作为主打歌，并在光化门举办这场演出，以表达这种情感。」V则表达了他的期望：「正如Suga所说，能够在这样一个特别的地方回归，感觉很特别。我们的ARMY们以及透过Netflix观看的全世界观众都等了很久，希望我们的心意能够传达给大家。」J-Hope则用英语说道：「真不敢相信我们7个人今天能一起站在这个舞台上。你们等了很久，对我们准备好等待的东西。」

Jimin坦言曾感到害怕

除了期待重返舞台，他们亦直言在回归前也曾感到焦虑，RM表示：「在这个转折点，我反复思考，问自己应该做出怎样的选择，我想成为怎样的艺人，想创作怎样的歌曲。答案就在我心中，那就是更仔细地倾听自己的内心，毫不犹豫地拥抱我的担忧、焦虑，甚至是迷茫BTS专辑中表达的目标。」Jimin亦坦言：「我们并没有那么特殊，就像你们一样，我们也会时时刻刻感到害怕，在准备这个舞台的时候我也一直很害怕，但我坚信，如果我们大家一起努力，拥抱这些感受，总有一天我们会找到答案。」最后V补充说：「我们能做的就是不要停下脚步，而是继续一步一步地发行音乐、进行表演，向ARMY们展现我们美好的一面。我相信这就是我们应该做的，我相信我们会继续前进，我希望这首歌此刻能带给你们一些安慰和力量。」

BTS下月展开世巡演出

而这夜他们亦为ARMY们施尽浑身解数，虽然RM彩排时脚踝受伤，只能全程企定定或是坐着演出，但他都有展现其唱功。而其余6位成员则更加落力跳唱，直情跳埋RM那份，希望能给予ARMY最高质素的演出，而网民们看了直播均大赞他们状态fit爆，于是更为期待将于下月中展开的BTS世巡演出。