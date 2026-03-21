李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意

曾在《爱．回家之开心速递》饰演「佐治」的张明伟，两年前认恋，与李丽珍、著名音乐制作人许愿女儿许倚榕拍拖，二人相恋约三年，许倚榕前日（19日）突然在社交平台上载一段雪地影片，见到男友张明伟单膝跪地，许倚榕更留言：「I said YES！」收到大量恭喜。

张明伟回应求婚片

影片中，见到张明伟先是单膝跪地，再拎起手机，镜头一转，许倚榕单脚放到男友膊头，因失去平衡而双双倒地。之后许倚榕与张明伟转换多个姿势，原来是二人摆出动漫《JoJo的奇妙冒险》的标志性「JOJO POSE」，引起网民大呻受骗。网民在帖文下问：「求婚片？」张明伟回复：「玩大咗」。

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不过未来外母李丽珍回复传媒时，承认爱女许倚榕在北海道已答应张明伟求婚，李丽珍表示张明伟几个月前已向她透露想向女儿求婚，并问准过关才行动，李丽珍认为结婚是两个人的事，女大女世界，最紧要女儿钟意。李丽珍有感时光飞逝，女儿已经29岁就快成为人妻。

李丽珍睇好张明伟

李丽珍又透露张明伟数月前已秘密计划在雪地求婚，直到最近的北海道之旅才实行，李丽珍忆述收到爱女电话时，被告知「妈咪，我被求婚呀！」李丽珍要装作事前并不知道。对于给准女婿的分数，李丽珍认为10分满分的话达到9分，余下的1分是推动张明伟继续努力工作，赚钱养许倚榕。

张明伟家境富裕

许倚榕与张明伟自2024年公开恋情，感情稳定。36岁的张明伟家境富裕，父亲张永森为律师兼自由党创党成员之一。毕业于美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）传理系的张明伟，学成返港选择入娱乐圈从低做起，离巢TVB后追寻音乐梦，与朋友组成乐队「Charming Way」，担任主音及结他手。

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