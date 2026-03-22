八両金31岁儿子近照样貌再进化！八両仔被指撞样Anson Lo 金价上升老窦金器全消失掀讨论

现年72岁曾自封「香港最丑男人」的八両金（原名叶竞生）在1999年与「八両菜」何颛彤离婚，多年来独力照顾「八両仔」叶小霆，但原来在2023年，八両金与八両菜突然世纪复合，八両菜去年向《东周刊》轰前夫家暴兼食软饭，还指八両金罹患癌症「仅剩数月性命」，引发全城热议。

八両仔再度「进化」撞样Anson Lo

八両金事后否认自己患癌，当时只是让经济有困难的她，暂住在自己的家中，纯粹朋友式帮忙，绝对没有任何夫妻之实。虽然八両金与八両菜的纠纷成为城中热话，但八両仔未有现身兼回应，继续沉默是金，日有网民在泰国曼谷偶遇八両金与八両仔，八両仔外貌再度「进化」，由「向佐」转变为撞样Anson Lo（卢瀚霆）。

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八両仔从小一举一动备受关注

今年已经31岁的「八両仔」叶小霆从小一举一动备受关注，小时候与老窦同样以冬菇头示人，童年时相当可爱。渐渐长大的八両仔与父亲的外貌大相径庭，留长头发染成金色，多了一份叛逆味，近年容貌多次「进化」，由留长发兼白面红唇Look，至现时五官突变深邃兼下巴长长，激似向华强儿子向佐及台湾歌手萧敬腾混合体，经常与父亲一同登台赚钱。日前有网民在Threads发文称在泰国曼谷四面佛遇上八両金两父子，当时八両金身穿白色贴身中袖上衣及黑色背心，仍然留有招牌冬菇头，下身穿上十年不变的喇叭裤，同场见到头戴Cap帽的八両仔大热天时穿山红色长袖外套，样貌又有惊人变化。

八両金最风光时随身戴金饰足有四斤重

有人表示八両金多年来走在潮流尖端：「呢个Y2K喇叭裤造型连Pharrell 都要抄佢」、「佢系我呢一世人见过最专一嘅男人，同一套衫。」还有人指「八両仔」撞样向佐：「以为红色衫𠮶位系『向左』，心谂佢哋有咩合作。」但亦有人说：「个仔有啲似anson lo。」、「以为AI。」同时有人发现，八両金身上的招牌粗颈链不见了，结果有人说：「佢个样好慌张㖞， 系咪畀人抢咗条金颈链？」、「小咗好多金㖞！」、「要改名 ，佢啲金高价沽出。」八両金曾在访问上指以前被相士指他五行欠金，故取名八両金又周身金器，最风光时，八両金曾随身戴的金饰足有四斤重，可惜一场金融风暴9年，八両金彻底输掉所有资产，连老婆都「走佬」。

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八両金冬菇头是向偶像李小龙致敬

原来八両金的招牌冬菇头，是向偶像李小龙致敬！八両金曾表示70年代来港后对娱乐圈根本没兴趣，不过因他是李小龙的超忠实fans：「我为咗去等睇佢第一部戏，《精武门》，等咗三日三夜！买咗票，哗，好有型，睇完之后，发觉佢嘅头发系咁样，我就走去发型屋，话同我剪个李小龙嘅头发，剪剪剪剪，一开头仲有两条辫仔出嚟，但系后尾修修下一条辫都冇，变咗冬菇头。」可惜出来效果完全不似预期，八両金也笑谓：「咁你个样事实都唔似李小龙呀嘛，就算似足个头都冇用。」八両金近年与八両仔齐齐搬到广州长住，专心发展内地事业，八両仔曾表示爸爸是一个很励志的人，拍了三十多年电影之后，现在已毅然正式创业，并爆他每天8点就起床，之后8点半就返工，多年来从来未停过，完全无意退休去享受人生。八両金也指做人一定不可以停下来，因为「一停个脑就生锈。」