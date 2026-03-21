前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击

42岁的前TVB新闻主播彭国柱于2022年举家移居英国，多年好友方健仪与老公最近又到英国玩，即相约彭国柱见面，更由伦敦山长水远去曼彻斯特。彭国柱的近照曝光，引起网民讨论。

彭国柱方健仪又聚会

久未露面的彭国柱被指外表越来越年轻，与方健仪站在曼彻斯特的地标球场外合照，方健仪留言：「Hello柱柱，别来无恙。经过上次揸车经验，洪生同我嘅结论系，由London去Manchester，最好都系搭火车」。

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方健仪两年前曾因出发前旅程泡汤，因而改道去英国探彭国柱，并分享彭国柱一家三口合照，当时又借住在彭柱国家中，方健仪搞笑透露：「我喺佢屋企唔识用花洒。」当时又被网民重提彭国柱报道期间龚伟怡「食饼事件」，方健仪回复：「𠮶件亦都唔系饼」，却未有公开龚伟怡到底食乜。

彭国柱经典「食饼事件」

彭国柱于2005年加入TVB新闻部实习，之后晋升为高级记者，主力负责两岸新闻、早上及午间新闻提要，直到2015年6月离职，之后转行做公关。彭国柱任职主播期间，2008年3月27日在《香港早晨》外景直播中，彭国柱在艇上报道沉船事故时，一度左摇右摆报道新闻，而镜头突然转返主播室，见到另一女主播龚伟怡正在「食饼」，影片在YouTube上有超过150万点击，成为经典一幕。

彭国柱英国曾遇车祸

彭国柱于2013年与任职空姐的女友结婚，2020年儿子出世，彭国柱一家四年前移居英国生活。彭国柱曾在2023年在社交网贴出一张车牌碎裂的照片，透露在英国遇上车祸，彭国柱一度担心留言：「有一刻我以为会冇咗对脚！」幸而最终有惊无险。

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