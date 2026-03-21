王晶评陈百强歌艺惹负评！「乐坛判官」周启生怒轰扮专家：唔识就唔好讲音乐 暗讽有人呃点击

导演王晶日前在抖音谈及已故乐坛天王陈百强（Danny），除了分享对陈百强死因的分析，更评论其「声线音域不广」，歌曲谁都能唱，言论一出，随即在乐坛及网络引发轩然大波。近年被封「乐坛判官」的音乐人周启生对此大表不满，发文怒轰王晶「唔识音乐就唔好讲音乐」，力撑故友陈百强为一代奇才，事件引发大批乐迷及业界人士加入论战，为这位已故偶像抱不平。

周启生斥王晶「唔好扮专家」

事缘导演王晶在谈及陈百强的死因时，延伸评论其音乐成就，形容他的歌曲风格与汪明荃相似，属于「容易唱」的类型，因此在当年面临激烈竞争。此番言论随即触怒音乐界及陈百强歌迷，被誉为「乐坛判官」的周启生更在facebook发文怒轰王晶。他首先表示：「我都几喜欢睇王先生嘅电影」，但随即话锋一转，毫不客气地写道：「唔识音乐，就唔好讲音乐，最起码唔好扮专家。」周启生强调，陈百强「唱歌音域好广，绝对唔差过任何一个唱歌高手」，并且精通钢琴与作曲，是一位不折不扣的奇才。

其后，周启生在留言区意有所指地补充，暗讽：「有啲人钟意讲嘢只想引起大家嘅议论纷纷，甚至享受俾人闹，目的只系要增加view数目。」他重申：「我从来说我心所想，亦冇谂过要说服任何人。其实我讲音乐，你认唔认同？就睇吓你对音乐有几认真！」

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乐迷围攻王晶斥「消费亡者」

周启生的仗义执言获得广大网民和乐迷的力撑，大批陈百强的忠实歌迷涌入王晶的社交平台留言，反驳其观点。有乐迷指出，陈百强的《涟漪》、《等》及《画出彩虹》等经典金曲，至今仍是公认的高难度歌曲，绝非「谁都能唱」的水平。不少网民更直斥王晶为博取关注而「消费亡者」，言论极不尊重。许多人认同周启生的看法，认为评论应基于自身专业，王晶作为电影导演，对音乐领域妄下判断有失公允，也忽略了音乐魅力远非单纯歌唱技巧所能完全定义。

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