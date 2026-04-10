金像奖2026丨《寻秦记》滕丽名首提名最佳女配角 揭秘任职999接线生、新秀岁月与坎坷情史

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖（44rd Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日假香港文化中心大剧院举行，由ViuTV制作及提供香港免费电视足本现场直播。滕丽名自1995年出道以来演出的电视剧集无数，却只拍过10出电影，今年凭电影版《寻秦记》提名「最佳女配角」，是其入行30年来首次入围角逐电影奖项。滕丽名将与《女孩不平凡》的邓涛、《水饺皇后》的惠英红、《再见UFO》的卫诗雅、《风林火山》的鲍起静争取「最佳女配角」。

金像奖2026丨滕丽名凭《寻秦记》提名最佳女配角

资深演员滕丽名凭借在电影版《寻秦记》中再度饰演经典角色「善柔」，成功入围第44届香港电影金像奖「最佳女配角」的激烈角逐。相隔多年，滕丽名与老搭档古天乐（饰演项少龙）等原班人马重聚大银幕。她在戏中饰演的善柔，是一名身手不凡、性格独立的刺客。作为项少龙穿越后认识的第一位知己，善柔在电影中以更成熟的形象登场，其精湛的剑术和重情重义的性格，在关键时刻对剧情推进起了重要作用。这次提名，不仅是对滕丽名演技的再次肯定，也唤起了无数剧迷对《寻秦记》的集体回忆。

金像奖2026丨滕丽名曾在警署工作

50岁的滕丽名出道初期用原名滕丽明，父母皆为公务员，因学业成绩一般，中学毕业后任职警察部通讯员，负责999求救电话接线，以及协助警署警长或督察处理警区事务。滕丽名于1995年参加《新秀歌唱大赛》，以一曲《爱与痛的边缘》进入前八名，同届参赛者有陈奕迅、杨千嬅，可惜最终落败，之后以旁听生身份，入读第八期TVB艺员进修班。

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金像奖2026丨滕丽名曾是儿歌天后

滕丽名加入TVB初期获赏识，唱过多首儿歌，包括《魔法咕噜咕噜》、《齐来动脑筋》、《女巫学飞天》、《阳光不断照》等，更在1998年以一曲《女巫学飞天》夺得《1998年度儿歌金曲颁奖典礼》十大儿歌金曲。滕丽名之后转战剧界，最初在处境剧《真情》中饰演刁蛮小姐「梁冰雪」，期后获监制邝业生睇中演出《陀枪师姐》系列，饰演女警「陈三元」，成为滕丽名代表作之一。滕丽名之后在《雪山飞狐》、《刑事侦缉档案IV》等表现亮眼。而滕丽名在剧集《寻秦记》中饰演「善柔」一角，深受观众喜爱。滕丽名近年在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演「熊尚善」一角人气高企，更连续多年入围《万千星辉颁奖典礼》的「最佳女主角」及「最受欢迎电视女角色」等奖项。

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金像奖2026丨滕丽名曾恋魏骏杰、郭政鸿

不过滕丽名事业得意却情路坎坷，2013年与圈外人朱建昆结婚前，曾有过几段感情，更成为外界茶余饭后话题。滕丽名1996年因拍摄电视剧《真情》，与任职幕后的Andrew Lai拍拖，直至1998年才分手。

滕丽名之后被形容为「渣男磁石」，因与魏骏杰合作剧集《陀枪师姐》挞著，被视为圈中金童玉女，但二人拍拖9年突于2007年传出分手数月。滕丽名同年传出与郭政鸿合作剧集《野蛮奶奶大战戈师奶》，戏假情真，二人发展近两年地下情，直到2009年滕丽名在网志自揭回复单身，当时还爆出滕丽名误做第三者，郭政鸿有内地妻女。

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