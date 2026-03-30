金像奖2026丨陈湛文凭《UFO离奇命案》提名最佳男配角 保险界转战影视界 靠《三夫》片酬娶老婆

金像奖2026／最佳男配角丨第44届香港电影金像奖（44rd Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日假香港文化中心大剧院举行，由ViuTV 99台足本现场直播。陈湛文凭电影《UFO离奇命案》提名第44届香港电影金像奖「最佳男配角」，与《水饺皇后》袁富华、《再见UFO》黄又南、《拼命三郎》林家熙、《风林火山》杜德伟争夺金像奖奖座，而这次亦是陈湛文继2023年电影《饭戏攻心》入围金像奖「最佳男配角」。《星岛头条》为读者整理陈湛文入行前后的经历，看他如何从保险业走上金像奖舞台、为生计苦恼，靠《三夫》片酬娶老婆。

金像奖2026丨《UFO离奇命案》陈湛文提名最佳男配角

在电影《UFO 离奇命案》这部充满奇幻与黑色幽默的悬疑喜剧中，陈湛文饰演核心角色之一「阿金」。虽然关于「阿金」这个角色的具体背景故事，在电影正式上映前片方并未透露太多，但根据电影的剧情简介，故事围绕一对为博取网路流量而玩出火的网红情侣展开。他们的一场整人恶作剧意外升级为真实命案，从而卷入一连串失控的事件，不仅出现了神秘的勒索者，更与25年前一宗悬而未决的小童失踪案及都市传说中的UFO事件环环相扣。陈湛文所饰演的「阿金」，正是在这个从荒诞走向惊悚的旋涡中心，挣扎求存的关键人物。《UFO 离奇命案》导演郭家禧、李振杰曾评价陈湛文是「做乜都够胆死」的演员，并给予他很大的创作空间，可以预期「阿金」这个角色将会充满惊喜，并展现出陈湛文收放自如的喜剧与戏剧表演功力。

金像奖2026丨陈湛文毕业于香港演艺学院

43岁的陈湛文为香港舞台剧及电影演员，2012年毕业于香港演艺学院戏剧学院，主修表演。陈湛文的演艺之路并非一帆风顺，在1999年的香港中学会考中成绩欠佳，仅得个位分数。在父亲的建议下，陈湛文入读香港专业教育学院观塘分校，修读为期两年的保险业高级文凭。毕业前陈湛文获保险公司聘用，负责数据输入工作，一做便是五年。

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金像奖2026丨陈湛文曾收入不稳定

陈湛文为提升学历，公余时间继续进修，完成未修毕的高级文凭，再报读香港理工大学金融服务工商管理学士学位，却因半工读导致身心俱疲，陈湛文最终选择休学。在陈湛文为前途迷惘期间，偶然观赏舞台剧演员陈淑仪的演出，而开始接触戏剧课程。

在陈湛文25岁时，毅然放弃稳定的文职工作，投考香港演艺学院，先后修毕戏剧文凭及学士学位，期间更获得奖学金。陈湛文毕业后游走于中小型剧团，收入不稳定，一度萌生转行念头，更考取保险经纪执照，以维持生计。

金像奖2026丨陈湛文《三夫》崭露头角

直到2017年，陈湛文凭舞台剧《少年十五二十时》荣获香港舞台剧奖最佳男配角（喜剧／闹剧），重拾演戏信心。其后陈湛文获导演陈果赏识参演电影《三夫》，饰演智力有问题的船工，演技备受赞赏，更凭《三夫》获提名《第38届香港电影金像奖》最佳新演员，在影坛打响名堂。

陈湛文自《三夫》后演艺事业渐入佳境，向电影、电视剧、舞台剧界作三线发展，陈湛文曾演出《饭戏攻心》、《命案》、《白日之下》、《年少日记》等电影，更凭《饭戏攻心》提名《第41届香港电影金像奖》最佳男配角。

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金像奖2026丨陈湛文感激太太同甘共苦

陈湛文与前娱乐新闻主播宋雯于2019年结婚，两年后诞下女儿Nina，陈湛文曾透露太太是其演艺学院师姐，但比他年轻。二人于2013年合演音乐剧《舞步青云》结缘，二人拍拖时陈湛文的事业仍未起步，太太不介意与他同甘共苦，陈湛文曾笑言购买的求婚戒指，要多得《三夫》导演陈果：「是全靠《三夫》的片酬，我才有钱买结婚戒指。」陈湛文透露太太虽然对表演仍有火，却为家庭作牺牲，陪伴他走过从冇到有的时光。

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《UFO 离奇命案》故事简介

《UFO 离奇命案》故事讲述25年前，小学生豪仔在东头山离奇失踪，同行友人声称豪仔被外星人捉走，成为轰动一时的新闻，「东头山小童失踪案」成为都市传说。25年后，KOL情侣为吸引流量重回事发现场，怎料预设脚本变成命案，情况渐渐失控。